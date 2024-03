L’impatto delle dimissioni di Marco Antonio Zappa

Marco Antonio Zappa, il famoso chirurgo che ha curato Fedez per un’emorragia interna, ha deciso di lasciare il Servizio sanitario nazionale dopo oltre 40 anni di carriera. Le sue motivazioni sono legate alla delusione verso un sistema che non apprezza il suo impegno e le sue competenze, portandolo a prendere una decisione difficile. In un’intervista, Zappa esprime il suo disincanto nei confronti di un sistema che sembra non valorizzare ciò che ha dato in tutti questi anni.

Un addio amaro al sistema pubblico

Dopo anni di servizio presso diverse strutture sanitarie, Marco Antonio Zappa decide di intraprendere un nuovo percorso, lasciando il ruolo di direttore dell’Uoc di Chirurgia generale dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano. Le sue dimissioni sono un segnale chiaro della sua insoddisfazione nei confronti di un sistema che sembra essere indifferente al suo impegno e alla sua dedizione. Zappa si dice stanco di un ambiente in cui il valore individuale sembra non essere riconosciuto e decide di voltare pagina, cercando nuove sfide e progetti che possano dare un senso alla sua professione.