L'impegno di Nicola Gratteri per contrastare il racket e l'estorsione - Occhioche.it

Un invito diretto alla legalità

Nicola Gratteri, capo della procura di Napoli, si mostra oggi più che mai determinato nel contrastare il racket e l’estorsione, lanciando un invito chiaro e inequivocabile agli usurati e agli estorti: denunciate, non abbiate paura di chiedere aiuto. Durante l’inaugurazione della sede Fai Antiracket a Chiaiano, quartiere periferico di Napoli, Gratteri esorta coloro che subiscono soprusi a non restare in silenzio, offrendo la propria disponibilità ad accoglierli personalmente, anche nei giorni di sabato e domenica.

La forza della collaborazione

Gratteri sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nell’affrontare il fenomeno del racket, evidenziando l’eccellenza della polizia giudiziaria in Campania e il costante impegno della magistratura nel migliorare le proprie prestazioni. Con un’ottica votata all’ottimizzazione dei risultati, il capo della procura di Napoli invita tutti a partecipare attivamente alla lotta contro il crimine organizzato, ribadendo che il successo dipende dall’unità e dalla solidarietà di tutti i soggetti coinvolti.

Verso un futuro di legalità e giustizia

Concludendo il suo intervento, Gratteri mette in guardia dall’individualismo che potrebbe minare gli sforzi profusi, enfatizzando la necessità di un impegno collettivo costante e determinato. Guardando al futuro, si profila un quadro di speranza e fiducia nella possibilità di creare un ambiente più giusto e sicuro per tutti i cittadini, ma solo attraverso la partecipazione attiva e la condivisione di responsabilità si potrà ottenere un reale cambiamento positivo nel tessuto sociale.