L’intimità dietro il successo: la storia di Rozsa Tassi con Rocco Siffredi

Il percorso di una famiglia unica

Rozsa Tassi, protagonista di un’intervista esclusiva sul settimanale “Oggi”, svela i segreti che circondano il suo trentennale matrimonio con il famoso attore p0rnografico Rocco Siffredi. Con l’uscita su Netflix di “Supersex”, la serie che narra la vita di Siffredi con Alessandro Borghi nel ruolo principale, l’attenzione è tornata su questa eccentrica famiglia. Dai frutti dell’unione tra la coppia sono nati due figli: Leonardo, che studia Ingegneria meccanica e si distingue nell’atletica, e Lorenzo, laureato in Economia e attivo nella società paterna. Lorenzo, noto per la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, ha conquistato il cuore della ballerina Lucrezia Lando, accolta a pieno titolo nella famiglia Siffredi.

Confessioni di una donna forte

Durante l’intervista, Rozsa Tassi ha condiviso confidenze intime riguardanti i primi anni di matrimonio con Rocco Siffredi. Rivela che in passato la professione del marito è stata fonte di imbarazzo, soprattutto durante la loro vita in Italia prima del trasferimento a Budapest. Tassi racconta di momenti scomodi, come quando un cassiere di banca l’ha inopportunamente approcciata, presumendo che la sua relazione con Siffredi implicasse uno stile di vita sfrenato. Tuttavia, la realtà è ben diversa, con una quotidianità caratterizzata dalla normalità e dall’unità familiare, con i figli sempre al centro dell’attenzione.

La verità dietro il sipario dell’industria p0rnografica

Rozsa Tassi mette in luce il rapporto onesto instaurato con i figli riguardo alla professione di Siffredi, spiegando che i film p0rnografici sono opere di fiction create per suscitare emozioni, lontane dal reale intimità e amore. La donna rivela un particolare sorprendente: non ha mai guardato un film p0rno, limitandosi a svolgere piccoli compiti sul set e allontanandosi prima delle riprese più esplicite. Inoltre, Tassi condivide un momento di vulnerabilità riguardante la sua intimità con il marito, confessando di aver impiegato del tempo per esprimere le proprie preferenze e desideri nella sfera privata, lontana dalle luci della ribalta. Svela anche un episodio doloroso che ha spinto entrambi a riconsiderare i limiti tra vita professionale e personale.