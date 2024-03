L’Intrigante Universo di Pluto TV: Aprile 2024

Dive nel Mondo di Twin Peaks

Aprile 2024 porta novità emozionanti su Pluto TV. Il canale LOL:-) darà spazio a sketch esilaranti, mentre i fan del mistero possono gioire per l’arrivo del capolavoro mistico di David Lynch, Twin Peaks. Un imperdibile appuntamento con Medium e la sua protagonista, Allison, medium che collabora con la polizia comunicando con i defunti arricchiranno la piattaforma dal 19 aprile. Il 26 aprile sarà il momento di esplorare lo spazio profondo con Star Trek: Voyager. Infine, un regalo speciale per gli amanti di South Park, con quattro canali dedicati ai ragazzi più impertinenti della TV.

Gli Sfumati Colori del Dramma in Pluto TV

Ogni martedì sera a 21:30 su Pluto TV Film Drama, il ciclo “True Drama” trasporterà gli spettatori in storie vere e mozzafiato. Dal coraggioso tentativo di fuga dalla prigione di Pretoria in “Fuga da Pretoria”, alle commoventi vicende di “The Matthew Shepard Story”, la linea di film promette emozioni forti. Il 16 aprile, “When Innocence is Lost” seguirà la determinazione di una giovane incinta a lottare per la custodia del suo bambino, mentre il 23 aprile, “Hostages” porterà gli spettatori dietro la Cortina di Ferro negli anni ’80. Infine, il 30 aprile, “Evil” racconterà il tumultuoso percorso di Erik, un adolescente in cerca di redenzione.

Italiano, Sensuale e Provocante

Dal 4 aprile, gli appassionati potranno immergersi nel cinema erotico italiano con il ciclo “Bollenti Spiriti” su Pluto TV Cinema Italiano. Da “Bordella”, una commedia satirica di Pupi Avati, a “Monella” del maestro Tinto Brass, la programmazione offre una panoramica sensuale e provocante del cinema italiano. Il 18 aprile, “Avere Vent’Anni” catapulterà gli spettatori in un mondo di emancipazione, mentre il 25 aprile “Colpo in Canna” trascinerà gli spettatori in una pericolosa contesa tra bande rivali a Napoli.