L’intrigo di “Il Paradiso delle signore”: il caso Elvira e Tullio

Nella frenetica vita del grande magazzino de “Il Paradiso delle signore“, le amiche di Elvira non sono affatto convinte della sua relazione con Tullio. Il motivo? L’insistenza del giovane nel voler trasformare la fidanzata in una copia della madre, una figura alquanto controversa. Ma cosa si può fare per salvare Elvira da questa situazione complicata?

L’intervento di Irene e Delia

Irene, con il suo spirito intraprendente, e Delia, complice di mille avventure, decidono di agire. Approfittando di una gara di ballo imminente, Delia escogita un piano per allontanare Elvira e Tullio. Cerca il sostegno di Salvatore, il barista dal cuore d’oro, che però sembra restio ad aiutare le ragazze. Riusciranno le due a spingere avanti il loro piano senza il suo supporto?

Il colpo di scena

La risposta è un secco "no". Nonostante l'iniziale esitazione di Salvatore, Irene e Delia portano avanti il loro piano segretamente. Quando Tullio non si presenta alla gara di ballo e Elvira rischia di rimanere senza partner, l'ex della ragazza decide di intervenire. Sarà il ballo a essere di nuovo il tramite di destini incrociati? Non ci resta che osservare come si evolverà la vicenda!