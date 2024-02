L’invecchiamento delle infrastrutture idriche in Italia: il 25% ha più di 50 anni

Enrico Pezzoli: Le Perdite Idriche in Italia

Nel suo libro “Un passo avanti – riflessioni sulla tutela e sulla gestione dell’acqua”, il manager Enrico Pezzoli, ad di Como Acqua e consigliere del board dell’associazione Acqua pubblica europea, mette in luce un dato preoccupante: il 42% dell’acqua immessa nel ciclo distributivo in Italia viene persa a causa di perdite dovute ai vecchi impianti. Questi “buchi” nella rete idrica, che si estende per oltre 500mila km sul territorio italiano, sono responsabili di una situazione critica, con il 60% degli impianti che risale a oltre 30 anni fa e il 25% a oltre 50 anni fa.

Disparità Geografiche e Perdite d’Acqua

Enrico Pezzoli sottolinea anche le sperequazioni geografiche presenti in Italia. Secondo i dati Istat, circa il 96% della popolazione residente nelle isole vive in province con perdite idriche pari almeno al 45%, rispetto ad alcune zone del Nordest dove le perdite si attestano solo al 4%.

Situazione Idrica in Europa e Abitudini dei Consumatori

Facendo un confronto con gli altri Paesi europei, emerge che l’Italia si trova tra i Paesi con le maggiori perdite idriche: Romania (42%), Irlanda (54%) e Bulgaria (64%) sono solo alcuni esempi. Inoltre, l’Italia è il secondo Paese dell’UE per prelievi di acqua ad uso potabile, con un consumo pro capite giornaliero di 220 litri al giorno, il doppio della media europea e tre volte quello della Germania.

La situazione è aggravata dal fatto che la tariffa idrica in Italia è tra le più basse in Europa, il che limita gli investimenti necessari per migliorare le infrastrutture. La spesa media dell’utenza domestica nel 2022 è stata di 326 euro (2,17 euro per metro cubo) Iva inclusa, per un consumo annuo di 150 metri cubi. Migliorare gli investimenti e modernizzare la rete idrica dovrebbero essere una priorità nazionale, anche considerando il supporto del Pnrr. Tuttavia, la presenza di 2.400 gestori sul territorio nazionale rappresenta una sfida aggiuntiva da affrontare.

