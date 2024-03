L'ispettore Dalgliesh 2: Nuove Avventure in arrivo - Occhioche.it

L’ispettore Dalgliesh 2 è una realtà: Acorn TV di AMC Networks e Channel 5 hanno confermato recentemente il rinnovo del dramma poliziesco che ha conquistato il pubblico. Una novità interessante riguarda il cambio di programmazione, ora in onda su Giallo anziché sui canali Sky.

Le Serie: Produzione e Distribuzione

New Pictures è stata incaricata di produrre entrambe le serie, con un finanziamento supplementare da parte di Northern Ireland Screen. La distribuzione in Nord America, Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Cile e Messico è curata da Acorn Media Enterprises, mentre All3Media International si occupa del resto del mondo.

Un Appuntamento con la Seconda Stagione

La prima stagione di L’ispettore Dalgliesh concluderà la sua programmazione in Italia il prossimo 24 settembre 2023 su Giallo. Ma i fan sono ansiosi di sapere quando potranno godersi la seconda stagione inedita.

Il Debutto della Seconda Stagione

I nuovi episodi de L’ispettore Dalgliesh 2 debutteranno l’11 marzo 2024, ogni martedì alle 21:10 su Giallo, fino al 26 marzo. Questa attesa programmazione italiana seguirà l’anteprima nel Regno Unito, trasmessa dal 27 aprile al 12 maggio 2023.

Nuove Avventure sullo Schermo

Le riprese della seconda stagione hanno preso il via nell’estate scorsa nell’ Irlanda del Nord. La terza stagione, ispirata ai romanzi di P.D. James, è prevista per il prossimo anno, portando avanti le trame avvincenti della serie.

Intrighi e Misteri: Trama della Seconda Stagione

La nuova stagione di L’ispettore Dalgliesh si basa su tre romanzi di P.D. James, offrendo al pubblico una serie di avvincenti storie. Dall’omicidio di una giovane ragazza in un campo alle intricazioni di un processo legale, fino alle oscure vicende di un museo dedicato ai crimini, il detective Adam Dalgliesh affronterà nuove sfide.

Il Cast della Serie: Talenti in Scena

La serie, tratta dai bestseller di P.D. James, vede Bertie Carvel nel ruolo dell’enigmatico detective Adam Dalgliesh, affiancato da talenti come Carlyss Peer e Alistair Brammer nella seconda stagione. Guest star di prestigio si sono alternate nei vari episodi, arricchendo ulteriormente le trame misteriose.

Un Viaggio nell’Inghilterra degli Anni ’70

Come altri celebri detective, Adam Dalgliesh ci guida in un’Inghilterra ricca di enigmi e misteri. I casi affrontati spaziano da avvelenamenti a omicidi brutali, offrendo al pubblico una panoramica affascinante degli anni ’70 british.

Un Nuovo Capitolo: Puntate della Seconda Stagione

Con 6 episodi da 60 minuti ciascuno, la seconda stagione si conferma fedele al format della prima serie. Sceneggiatori di talento e registi esperti si uniscono per portare avanti le vicende di Dalgliesh in un crescendo di suspense e azione.

Intrigante e Avvincente: L’ispettore Dalgliesh 2 in Streaming

Gli episodi de L’ispettore Dalgliesh sono disponibili in streaming su Discovery+, permettendo ai fan di vivere le emozionanti indagini del detective in qualsiasi momento. Un’opportunità per immergersi nella magia del mistero e della suspense.