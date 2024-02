Litigio tra finanziere e poliziotti termina con sparo

Arrestato Cristian Sodano per tentato omicidio

Cristian Sodano, un finanziere di Cisterna, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Latina per tentato omicidio. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione dello zio di Sodano, che ha riferito di aver sentito degli spari e ha informato le forze dell’ordine che il nipote si stava dirigendo verso Latina. Gli agenti hanno trovato Sodano in un’abitazione nel quartiere Q4 di Latina, dove si affacciava da una finestra.

Spari a madre e sorella: Sodano confessa

Dopo essere stato arrestato, Sodano ha confessato di aver sparato alla madre e alla sorella. La pistola d’ordinanza utilizzata nel crimine è stata trovata dai poliziotti su un divano del salotto dell’appartamento. Secondo quanto riferito da Sodano, l’aggressione è avvenuta dopo un litigio.

“Ho sparato alla madre e alla sorella”: la confessione di Sodano

Durante l’interrogatorio, Sodano ha rilasciato una confessione in cui ha ammesso di aver sparato alla madre e alla sorella. Secondo quanto riportato dalle autorità, Sodano ha detto: “Ho sparato alla madre e alla sorella con la mia pistola d’ordinanza dopo un litigio“. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa del litigio e cosa abbia portato Sodano a compiere un gesto così estremo.

La polizia sta continuando le indagini per fare luce su questo tragico episodio e determinare i motivi che hanno spinto Sodano a commettere un tentato omicidio. Al momento, madre e sorella sono ricoverate in ospedale e le loro condizioni sono stabili. Sodano è stato arrestato e sarà processato per tentato omicidio.

