Livorno: Record di 11 nascite in 36 ore all’ospedale

Record di nascite al reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Livorno

Nel giro di poco meno di 36 ore, il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Livorno ha registrato un record con l’arrivo di 11 nuovi nati. Tra di essi, spiccano i nomi di Nilde, Giulio, Armando, Maria, Mathias, Alisya, Nora Sandra, Lucio, Sole, Lia e Raffaele Baolong, che si uniscono alla comunità livornese.

Grande impegno e gioia nell’area materno infantile

Secondo quanto riportato da una nota della Asl, le ore trascorse sono state caratterizzate da un intenso impegno da parte del personale dell’area materno infantile. Nonostante le sfide, l’atmosfera era pervasa da gioia e soddisfazione per aver gestito con professionalità questo autentico “tour de force”, assicurando assistenza a tutte le partorienti in un breve lasso di tempo.

“È un segnale di speranza e di fiducia nel futuro”, ha commentato Sergio Abate, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia di Livorno. “Si tratta di un vero e proprio picco di nascite in un periodo storico come questo, in cui in tutta Italia si registra una costante tendenza a una diminuzione dei parti. Il nostro reparto viene scelto come luogo di nascita anche da parte di molti non residenti e questo è un attestato di fiducia e stima che ci gratifica del lavoro svolto. Un augurio speciale, dunque, a queste nuove famiglie e complimenti da parte mia a tutti i colleghi”.

