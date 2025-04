Lo chef Circiello presenta il fungo Quercetto dell’azienda Petrucci su La7 e alla fiera TuttoFood 2025 di Milano

Ultimo aggiornamento il 15 Aprile 2025 by Emiliano Belmonte

Lo chef Alessandro Circiello sarà ospite su La7 e parteciperà alla fiera TuttoFood 2025 per raccontare le qualità del fungo Quercetto, eccellenza italiana firmata Bosco Mar – Petrucci.

Il fungo Quercetto torna protagonista con due appuntamenti di rilievo. In televisione, nello studio del programma “L’ingrediente perfetto” accanto a Maria Grazia Cucinotta, e dal vivo, alla fiera TuttoFood di Milano, insieme allo chef Alessandro Circiello. Un’occasione per valorizzare un ingrediente nato da coltivazioni attente, amato da chi sceglie il gusto vero e la semplicità ben fatta. L’appuntamento è fissato per domenica 27 aprile, quando su La7 andrà in onda una nuova puntata del programma “L’ingrediente perfetto”, condotto da Maria Grazia Cucinotta. Tra i protagonisti ci sarà lo chef Circiello, volto noto della cucina salutare, pronto a raccontare e cucinare con il fungo Quercetto, prodotto d’eccellenza dell’azienda Petrucci. Durante la trasmissione verranno proposte alcune preparazioni semplici ma creative, in cui il Quercetto sarà l’ingrediente principale. Questo particolare shiitake europeo viene coltivato, raccolto e affettato con cura, mantenendo intatti profumo e valori nutrizionali. Non solo gusto, ma anche attenzione alla qualità della materia prima, selezionata in ogni dettaglio.

La partecipazione dello chef non sarà solo dimostrativa: sarà l’occasione per raccontare una filosofia alimentare più sana, incentrata su ciò che la terra offre e che può essere portato in tavola con poco, ma ben fatto. Il Quercetto verrà così mostrato in tutta la sua versatilità, tra ricette, racconti e consigli adatti anche a chi ha poca esperienza ai fornelli.

TuttoFood 2025: lo stand Bosco Mar ospita Circiello a Milano

Dal 5 all’8 maggio, il fungo Quercetto sbarcherà a Milano per la fiera internazionale TuttoFood, evento di riferimento per chi lavora nel settore dell’alimentazione. All’interno del Padiglione 7, Stand F20, lo spazio firmato Bosco Mar – Petrucci ospiterà ancora una volta lo chef Circiello, che incontrerà il pubblico, presenterà il prodotto e offrirà assaggi live per valorizzarne gusto e potenzialità in cucina. Il Quercetto, distribuito in confezioni curate nei minimi dettagli, sarà al centro di una narrazione autentica che parte dai campi fino a raggiungere la tavola. La scelta di portare questo fungo a una fiera internazionale non è casuale: si tratta di un prodotto che ha già attirato l’interesse di mercati esteri, per la sua qualità costante, il metodo di lavorazione artigianale e una filiera tracciabile.

Nello stand sarà possibile toccare con mano il lavoro che c’è dietro al fungo perfetto: dalla coltivazione controllata alla lavorazione senza conservanti, passando per un confezionamento che mantiene intatti sapore e consistenza. La presenza dello chef sarà un valore aggiunto: con il suo stile comunicativo e le sue ricette, riuscirà a mostrare come un prodotto naturale possa diventare protagonista assoluto a tavola.

Una doppia occasione per scoprire un’eccellenza italiana

La collaborazione tra Circiello e Bosco Mar – Petrucci non è solo una vetrina pubblicitaria. È un progetto che unisce qualità agricola e professionalità gastronomica, con l’obiettivo di portare l’attenzione su un ingrediente ancora poco conosciuto ma dalle grandi potenzialità. Il Quercetto, grazie al suo profilo aromatico e alla consistenza compatta, si presta a numerose preparazioni, dalla cucina tradizionale a quella gourmet.

Il marchio Petrucci, storico produttore attento alla sostenibilità, continua a distinguersi per scelte concrete e coerenti. La partecipazione televisiva e fieristica punta a rafforzare l’identità di un prodotto che non si limita a essere “buono”, ma che nasce da una precisa volontà: offrire ingredienti veri, naturali, rispettosi della stagionalità e della terra.

Chi visiterà la fiera o seguirà la trasmissione avrà modo di conoscere non solo un prodotto, ma una visione alimentare consapevole, in cui il sapore è solo una parte di un racconto più grande. Il Quercetto diventa così simbolo di un modo di cucinare e vivere che parte dal rispetto e arriva al piacere della tavola.