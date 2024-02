Logico online: Auspichiamo soluzioni condivise e innovative

L’Associazione Logico chiede soluzioni innovative per il settore del gioco online

Durante un’audizione presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, l’associazione Logico ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’incremento dei costi delle nuove concessioni per il gioco online proposto dal Governo. L’associazione ha sottolineato la necessità di nuovi strumenti per tutelare i minori e promuovere il gioco legale, nonché misure per garantire la solidità organizzativa ed economica del sistema e per contrastare il gioco illegale.

Secondo Logico, l’aumento dei costi delle licenze proposto dal Governo è senza precedenti rispetto ad altri mercati europei, dove il costo della licenza è solitamente legato al volume d’affari netto dell’operatore. Anche se si riducessero i concessionari da 93 a 50, come previsto dalla Relazione Tecnica al Dlgs, ci sarebbe una riduzione del 50% del mercato attuale, con il rischio di favorire la concentrazione in poche società e gruppi internazionali a discapito della qualità dei servizi offerti agli utenti.

L’associazione auspica l’introduzione nel provvedimento di strumenti di prevenzione e contrasto del gioco patologico, seguendo il modello europeo. Inoltre, Logico ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Uni – Ente italiano di Unificazione e ha richiesto una regolamentazione sulla pubblicità e l’obbligo di investimento pubblicitario per promuovere il gioco responsabile.

L’importanza del contrasto al gioco online illegale

Logico ha elogiato l’introduzione di misure per contrastare il gioco online illegale, come l’impedimento delle transazioni ai prestatori di pagamento. Tuttavia, l’associazione ha sottolineato che queste misure erano state previste in precedenti leggi, ma non erano mai state attuate. Inoltre, Logico ha espresso preoccupazione per l’espulsione di numerosi concessionari, che non potranno più operare in Italia una volta espulsi.

Conclusioni

L’associazione Logico ha evidenziato la necessità di soluzioni condivise e innovative per affrontare le sfide del settore del gioco online. L’incremento dei costi delle nuove concessioni proposto dal Governo è stato criticato per il suo impatto sul mercato e sulla qualità dei servizi offerti agli utenti. Logico ha sottolineato l’importanza di strumenti di prevenzione e contrasto del gioco patologico, nonché di una regolamentazione sulla pubblicità e l’obbligo di investimento pubblicitario per promuovere il gioco responsabile. L’associazione ha anche accolto positivamente le misure per contrastare il gioco online illegale, ma ha espresso preoccupazione per l’espulsione di numerosi concessionari. Si auspica che il Governo prenda in considerazione le richieste del settore e introduca soluzioni che tengano conto delle esigenze degli operatori e dei giocatori.

