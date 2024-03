LOL 4: Svelato l’Orario d’Uscita Esclusivo su Prime Video

L’Attesa Termina: LOL 4 Sta Per Arrivare!

Manca veramente poco al tanto atteso rilascio della nuova stagione di LOL 4 su Prime Video. Lunedì 1° aprile 2024, in occasione di Pasquetta, i primi quattro entusiasmanti episodi dell’Original show di Amazon faranno il loro debutto. Ma qual è l’orario preciso in cui potremo immergerci nelle vicende dei concorrenti?

Variazioni di Orario: Cosa Aspettarsi da Prime Video

Amazon Prime Video non segue un orario standard per i suoi contenuti, lasciando spesso i fan nell’incertezza. A volte i nuovi episodi vengono rilasciati a mezzanotte, altre volte nelle prime ore del mattino del giorno prestabilito. È probabile che i primi quattro episodi di LOL 4 saranno disponibili intorno alle 9 del mattino, ma per essere sicuri, il consiglio è di sintonizzarsi sulla piattaforma il mattino del 1° aprile 2024.

Possibile Sorpresa in Serata per la Pasquetta

Considerando che è una giornata festiva, non è da escludere che Amazon possa decidere di rilasciare gli episodi in serata, ricreando un’atmosfera da prima serata televisiva.

Scopri di Più sugli Attori e la Trama di LOL 4!

LOL – Chi ride è fuori è una produzione di Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios che sarà disponibile esclusivamente su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo nel 2024.

Approfondimento sui Partecipanti di LOL 4

I concorrenti principali della quarta stagione includono nomi di spicco come Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, e Rocco Tanica. Questi comici si sfideranno in una divertente competizione a chi riesce a restare serio per sei ore consecutive mentre tentano di far ridere i propri avversari. Il premio finale di 100.000 euro sarà devoluto a un ente benefico scelto dal vincitore. Inoltre, un aspirante comico, vincitore dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, parteciperà alla sfida: Loris Fabiani, conosciuto come Lunanzio.

Nuova Dinamicità: Arbitri e Intrattenimento

Tra le novità di quest’anno, non solo i concorrenti cambiano, ma anche le figure chiave del programma. Fedez farà il suo ritorno come arbitro e conduttore, affiancato da Frank Matano e Lillo Petrolo, quest’ultimo nel ruolo di coach. Ogni risata da parte dei partecipanti scatenerà una serie di avvertimenti, culminando nell’espulsione per chi non riesce a mantenere la propria compostezza. Chi riuscirà a resistere alle provocazioni per sei ore si aggiudicherà il premio e potrà devolvere la somma ad un ente benefico a sua scelta.