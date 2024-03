Lolita Lobosco 3: Panoramica sulla Seconda Puntata

La seconda puntata della terza stagione di “Lolita Lobosco” andrà in onda lunedì 11 marzo su Rai 1, con Luisa Ranieri nel ruolo principale tratto dai romanzi di Gabriella Genisi. Diretta da Renato De Maria e ambientata a Bari, questa stagione porta Lolita Lobosco ad affrontare nuove sfide amorose che potrebbero cambiare il suo punto di vista sull’amore dopo le delusioni passate.

L’avvincente Trama di “Se vuoi morir”

Lolita viene coinvolta da Marietta in una festa di ballo in maschera organizzata da Alfredo Mari e suo marito Salvatore, che viene misteriosamente ucciso durante l’evento. Le indagini sulla sua morte si rivelano complesse, ma grazie alla testimonianza di Leon, Lolita decide di dare una possibilità al bel giovane e di uscire con lui. Nel frattempo, Trifone convince Nunzia a fare una vacanza a Parigi, che porterà a una crisi nella loro relazione. A casa Forte, le tensioni tra Antonio e Porzia culminano in una frattura inaspettata. Mentre sembra che le cose stiano finalmente migliorando per Lolita, una notizia tragica sconvolge improvvisamente la sua vita.

Il Cast e la Programmazione di “Lolita Lobosco 3”

Il cast della seconda puntata di “Lolita Lobosco 3” vede la presenza di attori come Luisa Ranieri, Giovanni Ludeno, e Lunetta Savino. La serie va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 fino al 25 marzo. Le puntate sono disponibili anche in replica su RaiPlay e Rai Premium, offrendo agli spettatori la possibilità di rivivere gli avvincenti episodi della serie. Per non perdere neanche un appuntamento con Lolita Lobosco, è possibile segnare in agenda le date di trasmissione e consultare la programmazione aggiornata su RaiPlay e Rai 1.

Dove Guardare “Lolita Lobosco 3” in Streaming

Per chi non vuole perdere nemmeno un istante della serie, “Lolita Lobosco 3” è disponibile in streaming su RaiPlay, permettendo agli spettatori di godersi gli episodi in qualsiasi momento. Basta collegarsi al servizio online per accedere ai contenuti on-demand e guardare le vicende emozionanti di Lolita Lobosco e dei suoi compagni. Non perdete l’occasione di immergervi nel mondo di mistero, amore, e intrighi di “Lolita Lobosco 3”.