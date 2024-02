Lombardia: Allarme inquinamento, richiesta cabina in Pianura Padana

Emergenza Smog nel Nord Italia: Allerta in Lombardia e Pianura Padana

L’allarme smog nel Nord Italia continua a destare preoccupazione, con particolare attenzione rivolta alla Lombardia e alla vasta area della pianura Padana. Nonostante l’attesa di piogge che potrebbero portare un miglioramento, la situazione rimane critica, spingendo la Lombardia a richiedere interventi mirati per affrontare il problema dell’inquinamento.

Emergenza Smog a Torino: Processo per la Qualità dell’Aria

Le polemiche sui dati della qualità dell’aria a Milano hanno portato le polveri sottili in tribunale a Torino, dove due ex sindaci e un ex governatore sono stati portati a processo per presunte mancanze nell’adozione di misure adeguate per contrastare l’inquinamento atmosferico. Anche il mondo dell’intrattenimento si fa eco dell’emergenza, con Fiorello che ironizza su Milano durante la Fashion Week, definendola sarcasticamente come la “Smog Week”.

“Adesso bisogna respirare a giorni alterni”* – Fiorello su ‘VivaRai2’

Inquinamento Ambientale a Torino: Processo agli Ex Sindaci e Governatore

A Torino, l’emergenza aria si trasforma in un caso giudiziario con gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino, insieme all’ex governatore della Regione Sergio Chiamparino, chiamati a rispondere dell’accusa di inquinamento ambientale. I pubblici ministeri hanno disposto la citazione a giudizio nel processo che si aprirà il 18 giugno, contestando loro la mancata adozione di adeguate contromisure nel corso degli anni.

Secondo i dati di Arpa, a Torino la presenza di micropolveri ha superato i limiti consentiti in numerose occasioni, con valori che rientrano tra i più elevati registrati, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di interventi immediati.

Situazione Critica in Lombardia: Polveri Sottili sopra i Limiti

In Lombardia, le polveri sottili, in particolare il pm10, continuano a superare i limiti consentiti in molte zone della regione. Nove province, compresa Milano, sono soggette a misure antismog di primo livello, come il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti durante il giorno. La mancanza di piogge e le temperature elevate contribuiscono a mantenere alti i livelli di inquinamento, richiedendo azioni urgenti per tutelare la salute pubblica.

La richiesta di interventi mirati per affrontare l’emergenza smog si estende anche ad altre regioni, come l’Emilia, dove i livelli di pm10 superano di gran lunga i limiti consentiti, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di adottare misure efficaci per contrastare l’inquinamento atmosferico.

La consapevolezza dell’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute pubblica è sempre più diffusa, con la necessità di promuovere azioni concrete per migliorare la qualità dell’aria e garantire un ambiente più salubre per tutti i cittadini.

