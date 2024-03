Loredana Bertè: Annullato concerto a Roma per motivi di salute

Piccolo contrattempo

L’energica cantante Loredana Bertè si è trovata costretta a fare una pausa improvvisa nel suo tour. La serata del 11 marzo, in cui avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Brancaccio di Roma, è stata annullata a causa di un imprevisto di salute che l’ha colpita all’improvviso.

Il tour e l’annullamento

Dopo il successo della tappa milanese, Roma avrebbe dovuto essere la seconda fermata del Manifesto Tour, un percorso che vede la Bertè esibirsi nei teatri di tutta Italia. Tuttavia, a causa di un dolore addominale improvviso che ha reso necessari degli accertamenti medici, la cantante è stata costretta a rimanere ricoverata anziché salire sul palco.

Le parole dello staff

Dal suo staff giungono parole di costernazione per l’accaduto: “Siamo realmente rammaricati – affermano – ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà esibirsi in concerto. Al momento è ricoverata per accertamenti e vi aggiorneremo a breve sulla sua situazione”. La cantante, già a Roma da giorni, non vedeva l’ora di esibirsi di fronte al caloroso pubblico della città eterna.

La riprogrammazione e i prossimi appuntamenti

Per fortuna, lo spettacolo è stato prontamente riprogrammato per il 15 maggio, sempre al Teatro Brancaccio. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, e chiunque non potesse partecipare potrà richiedere il rimborso entro il 22 marzo 2024. Una notizia che certamente rassicurerà i fan della Bertè.

Dal Festival di Sanremo alla tournée

Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Pazza”, Loredana Bertè si è immersa a pieno ritmo nella sua tournée. Dopo Roma, i prossimi appuntamenti nel suo fitto calendario includono tappe a Varese, Torino, Brescia, Trieste, Cremona, Bari, Parma e persino oltre confine, a Portorose in Slovenia. Un tour ricco di emozioni e grande musica, che sicuramente vedrà la Bertè brillare ancora una volta sul palco.