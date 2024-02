Loredana Bertè: Il trionfo di una carriera senza rivali

Loredana Bertè trionfa al Festival di Sanremo con il brano “Pazza”

Loredana Bertè, la leggendaria regina del rock italiano, ha dimostrato di non mollare mai, conquistando la vetta della classifica nella prima serata del Festival di Sanremo con il suo brano “Pazza”. Scritto da Loredana insieme a Luca Chiaravalli, Andrea Bonomo e Andrea Pugliese, il brano ha ottenuto un grande successo sia tra la stampa che tra il pubblico.

In una dichiarazione all’ANSA, Loredana ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo del suo brano: “Ringrazio veramente tutti: la stampa, le radio e il pubblico che ha accolto così questa canzone. Son venuta al Festival perché volevo che Pazza diventasse di tutti e dopo il primo passaggio la risposta è stata così grande che mi ha spettinato!”.

“Pazza” è un brano che mescola sonorità rock e richiami agli anni Ottanta, ed è un’opera struggente e liberatoria che racconta sia l’artista Loredana Bertè che la persona Loredana. È un grido di sfida rivolto al mondo, che non sempre le ha dato il giusto riconoscimento, per affermare la sua identità nonostante le avversità. Il brano è un inno alla diversità e alla lotta contro i pregiudizi. Loredana ha dichiarato: “Tante volte mi hanno detto sei pazza, in modo serio o ironico, quindi questa canzone mi somiglia e la canto nel segno della libertà, quella di essere sempre se stessi. Il brano è autobiografico sì, ma nello stesso tempo universale, per tutti i folli liberi. Credo di non dover dimostrare più nulla, e non la considero come una rivalsa, ma l’ennesima conferma che il pubblico non mi ha mai abbandonato”.

Loredana Bertè celebra 50 anni di carriera e si esibisce con Venerus

Loredana Bertè, che quest’anno celebra 50 anni di carriera, ha sempre dimostrato di essere dalla parte dei giovani e di amare le collaborazioni artistiche. Anche al Festival di Sanremo, Loredana ha voluto condividere il palco con un giovane talento, Venerus, definendolo “un artista geniale”. Insieme hanno eseguito la cover di “Ragazzo Mio” di Luigi Tenco.

Loredana ha dichiarato: “Realizzo uno dei miei sogni: far conoscere Tenco con una sua canzone che parla proprio di rapporti tra le generazioni. Un omaggio che da anni volevo fare”. La versione del brano eseguita da Loredana e Venerus è stata arrangiata da Ivano Fossati ed è stata già cantata da Loredana nel 1984 per l’album “Savoir Faire”.

Loredana Bertè continua a dimostrare la sua passione per la musica e la sua voglia di sperimentare nuove collaborazioni, confermando il suo status di icona del rock italiano.

