Loredana Bertè in finale a Una voce per San Marino: verso l’Eurovision?

Loredana Bertè e altri big pronti per “Una voce per San Marino”

La competizione “Una voce per San Marino” si avvia alla sua fase finale, con l’obiettivo di selezionare il rappresentante del paese all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, in Svezia. La serata decisiva, in programma per il 24 febbraio, sarà presentata da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. Tra i finalisti di spicco figurano nomi come Loredana Bertè, I Jalisse, Pago, La Rua, Wlady-Corona-Ice Mc, dj Dad, Aaron Sibley e Aimie Atkinson. Un’importante opportunità per la Bertè, reduce dal trionfo a Sanremo 2024, che potrebbe ora puntare all’Eurovision.

Il successo di Loredana Bertè a Sanremo 2024 e il suo obiettivo all’Eurovision

In seguito alla sua vittoria al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Pazza”, Loredana Bertè ha espresso il desiderio di partecipare all’Eurovision. Durante una conferenza stampa a Sanremo, la cantante ha scherzosamente affermato: “Votate per me, io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita”. Con il vento in poppa dopo il successo a Sanremo, Loredana Bertè si candida come una delle favorite per la vittoria a “Una voce per San Marino”. L’appuntamento per scoprire il verdetto finale è fissato per il 24 febbraio.

Loredana Bertè: una favorita per l’Eurovision

Con il suo brano “Pazza” e il recente trionfo a Sanremo 2024, Loredana Bertè si posiziona come una delle favorite per rappresentare San Marino all’Eurovision. La sua determinazione e il suo talento musicale potrebbero aprirle le porte per realizzare il sogno di partecipare al prestigioso concorso europeo della canzone. L’appuntamento è quindi fissato per la finale di “Una voce per San Marino”, dove si deciderà chi avrà l’onore di portare la musica sammarinese sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024.

