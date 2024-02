Lorella Cuccarini: tra Sanremo e “Amici 23”

Lorella Cuccarini, reduce dall’esperienza come co-conduttrice al Festival di Sanremo e insegnante di canto ad “Amici 23”, rivela il suo entusiasmo per le nuove opportunità offertele da Maria De Filippi. L’emozione di calcare per la settima volta il palco di Sanremo è stata intensa e gratificante, un momento che ha confermato il suo amore per il mestiere e per la musica.

L’emozione di una bambola con le sembianze di Lorella

La nascita di uno scambio di emozioni tra Lorella Cuccarini e Amadeus è avvenuta con un gesto simbolico: una bambola con le sembianze della ballerina. Questo regalo ha riportato Lorella ai ricordi dell’infanzia, quando una bambola vestita come lei rappresentava un tenero legame con la madre e un precioso ricordo di affetto e sostegno.

Il valore dell’amore materno nella vita di Lorella

Lorella Cuccarini si apre sul rapporto con sua madre, testimoniando il suo amore e dedizione nonostante la riservatezza e la pudicizia. Cresciuta senza un padre, Lorella ricorda con gratitudine il lavoro instancabile della madre per garantire il meglio alla sua famiglia, un gesto d’amore che ha plasmato la sua visione dell’affetto familiare.

La costruzione di una famiglia desiderata

La ballerina rivela il sogno realizzato di creare una propria famiglia, con una lunga storia d’amore di 32 anni con il produttore musicale e televisivo Silvio Capitta. Dopo sei mesi dalla loro conoscenza, Silvio le chiese di sposarlo, segnando l’inizio di una storia d’amore duratura e basata sulla stima reciproca e sulla condivisione di intenti e desideri.

Un matrimonio fatto di complicità e rispetto reciproco

Lorella Cuccarini esprime la sua gratitudine per il matrimonio costruito con impegno e dedizione, caratterizzato dalla comprensione reciproca e dalla capacità di accettare e amare sia i pregi che i difetti del partner. La coppia ha affrontato insieme le sfide della vita, mostrando che l’amore autentico richiede lavoro costante e un impegno verso la felicità condivisa.

L’affetto per gli “allievi” e il senso del mestiere

Lorella Cuccarini condivide la gioia nel vedere la crescita artistica e personale dei giovani talenti come Angelina Mango, sua ex allieva ad “Amici 22”. Il successo dei suoi “figli” artistici rappresenta una fonte di orgoglio e di trasmissione delle esperienze accumulate in una carriera lunga quarant’anni, conferendo un significato profondo al proprio percorso professionale e personale.