Lorenzo Amoruso, ex calciatore, presenta la sua nuova fidanzata: fine della relazione con Manila

Lorenzo Amoruso presenta la sua nuova fidanzata sui social

Lorenzo Amoruso, ex calciatore e telecronista, ha finalmente voltato pagina dopo la fine turbolenta della sua relazione con Manila Nazzaro. La loro love story, portata alla ribalta dai media dopo la partecipazione al reality show Temptation Island, sembrava solida ma si è conclusa in modo spiacevole, con Nazzaro che ha accusato l’ex compagno di comportamenti gravi, smentiti da Amoruso. Tuttavia, il telecronista ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle e ha scelto il giorno di San Valentino per presentare pubblicamente la sua nuova fidanzata sui social.

Su Instagram, Amoruso ha condiviso due foto in cui appare innamorato di Afarin, una donna mora e bellissima. “Sei la mia gioia, la mia serenità. Con la tua dolcezza sei come il sole, con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo. Ed è quando mi guardi che ne capisco il senso. Grazie”, ha scritto Amoruso in un post romantico. Al momento, non si sa molto su Afarin, tranne che potrebbe avere origini iraniane. I fan hanno commentato le foto, augurando il meglio alla nuova coppia.

Manila Nazzaro pronta a risposarsi con Stefano Oradei

Anche Manila Nazzaro ha voltato definitivamente pagina. La conduttrice, insieme al ballerino Stefano Oradei, ex volto di Ballando con le Stelle, sta vivendo una favola d’amore che culminerà con il matrimonio nei prossimi mesi. Durante un’intervista a Verissimo, Nazzaro e Oradei hanno rivelato che le nozze si terranno il prossimo 13 maggio e saranno celebrate in presenza di circa 150 invitati.

La storia d’amore tra Nazzaro e Oradei è stata tanto inaspettata quanto travolgente, bruciando tutte le tappe. Infatti, Oradei ha fatto la proposta di matrimonio solo due mesi dopo aver conosciuto la showgirl, che ha accettato con gioia. Un vero colpo di fulmine!

Conclusioni

Lorenzo Amoruso ha finalmente trovato la felicità accanto alla sua nuova fidanzata Afarin, mentre Manila Nazzaro si prepara a convolare a nozze con Stefano Oradei. Entrambi hanno voltato pagina dopo la fine delle loro precedenti relazioni e sembrano pronti a iniziare una nuova fase della loro vita. Auguriamo loro tutto il meglio per il futuro!

