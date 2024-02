Lorenzo Amoruso festeggia San Valentino con un nuovo amore

Manila Nazzaro si sposa con Stefano Oradei dopo la fine della relazione con l’ex calciatore

L’ex calciatore, il cui nome non è stato menzionato nell’articolo originale, ha pubblicato su Instagram delle foto insieme a Manila Nazzaro, la donna che è riuscita a ridargli la serenità dopo la fine della sua relazione precedente. Nell’immagine, l’ex calciatore ha scritto una dolce dedica per la sua amata in occasione di San Valentino: “Sei la mia gioia, la mia serenità, con la tua dolcezza sei come il sole, con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso. Grazie e buon San Valentino, Princess”.

Manila Nazzaro è una figura nota al pubblico italiano, avendo partecipato a diversi programmi televisivi. In passato, la coppia ha affrontato insieme la prova di “Temptation Island”, un reality show che mette alla prova le relazioni di coppia. Successivamente, Manila Nazzaro ha partecipato come concorrente al “Grande Fratello Vip”. Nonostante i progetti di matrimonio che avevano in mente, la loro relazione non ha avuto un lieto fine, con diverse polemiche che hanno circondato la loro separazione.

Dopo la fine della storia con l’ex calciatore, Manila Nazzaro ha trovato l’amore con Stefano Oradei, noto al grande pubblico per la sua partecipazione come maestro di danza nel programma televisivo “Ballando con le Stelle”. La coppia sta per convolare a nozze, segnando un nuovo capitolo nella vita di entrambi. Manila Nazzaro, che ha già due figli da un precedente matrimonio, sembra aver trovato la felicità accanto a Stefano Oradei.

Una nuova pagina nella vita di Manila Nazzaro

Dopo la fine della sua relazione con l’ex calciatore, Manila Nazzaro ha deciso di voltare pagina e di dare una nuova opportunità all’amore. La sua storia con Stefano Oradei sembra essere stata un punto di svolta nella sua vita, portandola a trovare la serenità e la felicità che cercava.

Manila Nazzaro, nota al pubblico per le sue partecipazioni televisive, ha affrontato diverse sfide nella sua vita personale. Oltre alla sua esperienza a “Temptation Island” e al “Grande Fratello Vip”, la donna ha dovuto affrontare anche la fine del suo matrimonio precedente e il difficile periodo che ne è seguito.

Ora, con il suo nuovo compagno, Stefano Oradei, Manila Nazzaro si prepara a iniziare una nuova fase della sua vita. Nonostante le difficoltà che ha affrontato in passato, sembra che la donna abbia finalmente trovato la felicità accanto a Stefano Oradei e sia pronta a iniziare una nuova avventura insieme a lui.

La storia d’amore di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono incontrati dopo la fine della relazione della donna con l’ex calciatore. Stefano Oradei è un noto ballerino e maestro di danza, famoso per la sua partecipazione al programma televisivo “Ballando con le Stelle”.

La coppia ha deciso di dare una possibilità all’amore e, nonostante le difficoltà che hanno affrontato nel passato, sembra che abbiano trovato la felicità insieme. Manila Nazzaro, che ha già due figli da un precedente matrimonio, sembra aver trovato in Stefano Oradei la persona giusta per costruire un futuro insieme.

Nonostante le polemiche che hanno circondato la fine della sua relazione precedente, Manila Nazzaro sembra aver superato il passato e guardare con ottimismo al futuro accanto a Stefano Oradei. La coppia si prepara a convolare a nozze, segnando un nuovo inizio nella vita di entrambi.

