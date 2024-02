Lorenzo Biagiarelli lascia È sempre Mezzogiorno! in una scelta drastica

Lorenzo Biagiarelli non tornerà a È sempre Mezzogiorno!

Lorenzo Biagiarelli, chef e compagno di Selvaggia Lucarelli, ha annunciato tramite un video sui suoi profili social che non farà più parte del programma di Rai Uno, È sempre Mezzogiorno!, condotto da Antonella Clerici. Biagiarelli ha spiegato che, al momento, non ci sono le condizioni per il suo ritorno nella trasmissione culinaria dell’ammiraglia della tv pubblica. Inoltre, ha dichiarato di non avere intenzione di scusarsi per la morte di Giovanna Pedretti, spiegando le ragioni di questa sua scelta.

La versione di Biagiarelli sul caso di Giovanna Pedretti

Biagiarelli ha pubblicato un lungo video su Instagram in cui ha spiegato la sua versione dei fatti riguardo alla vicenda di Giovanna Pedretti. Il chef ha affermato di aver visto una recensione omofoba e abilista sulla pizzeria della donna e di aver ritenuto che fosse falsa. Ha quindi deciso di fare debunking, cioè smontare la notizia e criticare l’operato della stampa che si basa su notizie non verificate. Biagiarelli ha anche contattato la ristoratrice per sentire la sua versione dei fatti, ma la telefonata è stata cordiale e non ha portato a una smentita del suo lavoro.

Nessun ritorno a È sempre Mezzogiorno!

Biagiarelli ha anche annunciato che non tornerà a È sempre Mezzogiorno!, il programma di Antonella Clerici. Il chef era una presenza fissa nella trasmissione, ma dopo la vicenda legata alla morte di Giovanna Pedretti ha deciso di non farne più parte. Nonostante le critiche e gli insulti ricevuti, Biagiarelli ha dichiarato di non avere intenzione di chiedere scusa per la morte della ristoratrice. Ha spiegato che non può e non vuole farlo, perché sarebbe solo un modo per sfruttare la sua morte a proprio vantaggio. Biagiarelli preferisce tenersi lo stigma e il sospetto piuttosto che chiedere pietà e affermare qualcosa che non pensa.

Questo è il resoconto di Lorenzo Biagiarelli sulla vicenda di Giovanna Pedretti e sulla sua decisione di non tornare a È sempre Mezzogiorno!. Il chef ha spiegato le sue ragioni e ha annunciato che accetterà serenamente le conseguenze di questa scelta.

