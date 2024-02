Lorenzo Giberti e il successo di Orion Digital Group: il racconto di un giovane imprenditore

Lorenzo Giberti è un giovane imprenditore di soli 20 anni, ma con una visione ambiziosa e determinata che lo ha portato alla guida di Orion Digital Group, un’agenzia di marketing di grande successo che registra un fatturato annuo fino a 1 milione di euro. In questo articolo, ci addentriamo nella storia di Lorenzo, dalle sue umili origini fino all’esplosione della sua azienda nel panorama internazionale.

Lorenzo Giberti: un inizio promettente nel mondo del digital marketing

A soli 20 anni, Lorenzo Giberti è riuscito a realizzare un sogno imprenditoriale, fondando Orion Digital Group nel 2019 quando il digital marketing stava iniziando a prendere piede. Con soli 5 collaboratori, Lorenzo si è dedicato a gestire oltre 30 clienti, ma la svolta è arrivata con l’avvento della pandemia che ha accelerato il mondo dei business digitali. Questo ha portato Lorenzo a espandere il suo team a circa 10 collaboratori attivi, portando Orion Digital Group a diventare un punto di riferimento nel settore.

La crescita esponenziale di Orion Digital Group nel panorama internazionale

Negli anni successivi, Orion Digital Group ha visto una crescita esponenziale, con l’organizzazione dei collaboratori in team specializzati per settore e l’espansione del portfolio clienti a oltre 150. Il fatturato superiore ai 17,4 milioni di euro alla chiusura del 2022 testimonia il successo e la crescita costante dell’azienda. Lorenzo Giberti, partito quasi da zero senza supporto esterno, ha saputo trasformare Orion Digital Group in una delle agenzie di digital marketing più influenti a livello internazionale.

Il futuro di Orion Digital Group: verso nuove sfide e obiettivi ambiziosi

Nonostante i successi finora ottenuti, Lorenzo Giberti guarda già al futuro con occhi ambiziosi. Con un team consolidato, una struttura organizzativa efficiente e una reputazione di eccellenza nel settore, Lorenzo ha dichiarato che il suo obiettivo per il 2024 è quello di espandere Orion Digital Group a livello internazionale. Con una visione chiara e una determinazione senza limiti, Lorenzo si prepara ad affrontare nuove sfide e a consolidare ulteriormente il successo di Orion Digital Group nel mondo del digital marketing.