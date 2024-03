L'oscura notte di violenza: condannato a oltre 10 anni per lo stupro di una giovane - Occhioche.it

In una decisione che ha scosso la città di Milano, Imad Bourchich, un uomo marocchino di 37 anni, è stato condannato a una pena di 10 anni e 10 mesi di reclusione per lo stupro di una giovane donna di 24 anni. Gli eventi risalgono alla notte del 31 marzo scorso, quando la vittima aveva trascorso una serata in una discoteca di corso Como, nel cuore della movida milanese.

Una sentenza che fa giustizia: il verdetto della nona penale di Milano

La sentenza è stata emessa dalla nona penale di Milano, presieduta dal giudice Marco Di Mauro, a seguito delle accurate indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal pubblico ministero Francesca Gentilini. Il tribunale ha riconosciuto alla giovane vittima, assistita dall’avvocato Andrea Prudenzano, un risarcimento provvisorio di 50mila euro a carico dell’imputato. Inoltre, è stata disposta l’espulsione di Bourchich una volta scontata la pena.

Un’ombra nella notte: i dettagli scioccanti dell’aggressione

Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane donna aveva smarrito il contatto con un amico con cui era in discoteca e si era ritrovata priva di cellulare, chiavi di casa e gioielli. Bourchich si era avvicinato con l’apparente intento di aiutarla, ma invece l’aveva condotta in un parcheggio distante circa un chilometro dalla discoteca. È lì che, secondo l’accusa, ha violentato e aggredito brutalmente la ragazza per diverse ore, minacciandola con violenza estrema.

Le parole sconvolgenti della vittima: un racconto di terrore e violenza

Nel corso delle indagini, la giovane ha testimoniato con dolore di come l’uomo l’abbia malmenata e minacciata per tutto il tempo dell’aggressione. “Mi ha tirato due schiaffi in faccia”, ha dichiarato la vittima, “e ha iniziato a minacciarmi dicendomi ti sfregio, ti ammazzo”. Le atrocità subite dalla giovane sono emerse con chiarezza durante il processo, gettando luce su un evento che ha scosso profondamente la comunità di Milano.

Conclusioni

La condanna di Imad Bourchich per lo stupro della giovane donna rappresenta un monito contro la violenza e un segnale di speranza per tutte le vittime di abusi. L’orrore di quella notte oscura rimarrà un ricordo indelebile nella vita della ragazza, ma la giustizia ha dimostrato di essere dalla sua parte, mandando un messaggio chiaro che nessuno è al di sopra della legge.