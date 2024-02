L’ostetrica: Parlare di sesso per migliorare il benessere corporeo

Educare sui Temi della Salute Intima: Importanza e Obiettivi del Tour My Body Match

Micol Macrì, ostetrica specializzata in Riabilitazione del pavimento pelvico, ha sottolineato l’importanza di parlare della salute intima e dell’igiene intima come strumento educativo per i giovani. In particolare, ha evidenziato l’importanza per le ragazze di conoscere le proprie parti intime, non avendo la stessa visibilità visiva rispetto ai ragazzi. Secondo Macrì, questo tipo di dialogo aiuta a comprendere il proprio corpo, valutare il proprio benessere e intervenire per migliorarlo. Queste riflessioni sono emerse durante la prima tappa del tour educativo ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema’, ideato dalla ginecologa Chiara Di Pietro, nota influencer su Instagram con l’account @ginecologo_roma.

“Parlare della salute intima e dell’igiene intima è un modo per arrivare ai giovani, per far capire quanto è importante conoscere quelle zone del nostro corpo, soprattutto per le femminucce che, a differenza dei maschietti, non riescono a raggiungere visivamente le parti intime. Parlarne è un modo per far capire loro quanto è importante conoscersi, conoscere quelle zone del corpo, imparare a comprendere come siamo fatte lì sotto, per poi valutare eventualmente se stiamo bene, se stiamo male e se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il nostro stato di benessere”.

Smantellare Falsi Miti sull’Intimità e la Sessualità: Messaggio Chiave del Tour

L’ostetrica Micol Macrì ha sottolineato l’importanza di contrastare i falsi miti legati alla sfera intima e sessuale per promuovere accettazione e consapevolezza del proprio corpo. Secondo Macrì, abbattere queste credenze errate è fondamentale per far comprendere che ogni individuo è normale e va bene così com’è. Questo approccio mira a favorire un dialogo aperto e inclusivo sulle tematiche legate all’intimità e alla sessualità, promuovendo una visione positiva e consapevole del proprio corpo.

“Distruggere ‘falsi miti legati alla parte intima e sessuale – conclude l’ostetrica – è importante per far capire che siamo normali e che andiamo bene così, come siamo fatti”.

Prossime Tappe del Tour My Body Match: Destinazioni e Obiettivi Futuri

Il tour educativo ‘My Body Match’ continua il suo percorso di sensibilizzazione in collaborazione con la campagna informativa @My.Body.Match di Gedeon Richter Italia, rivolgendosi agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Le prossime tappe sono programmate per il 15 marzo all’UCI Casalecchio di Bologna e il 22 aprile al The Space Cinema a Roma. Questi eventi offrono un’opportunità unica per approfondire tematiche legate alla salute intima, all’igiene e alla consapevolezza del proprio corpo, promuovendo un dialogo costruttivo e informativo tra i giovani partecipanti.

Questo tour si pone l’obiettivo di educare e sensibilizzare sulle questioni legate alla salute intima, all’igiene e alla sessualità, offrendo uno spazio sicuro e informativo per affrontare tematiche spesso considerate tabù nella società contemporanea. La collaborazione tra professionisti del settore e influencer permette di raggiungere un vasto pubblico, promuovendo un approccio consapevole e inclusivo verso il proprio corpo e la propria salute intima.

