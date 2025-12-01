Lotto e Soles by Michelin rivoluzionano il futsal: arriva la nuova TACTO HYPERPULSE 100

Ultimo aggiornamento il 1 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

Nel mondo del futsal arriva una novità che farà parlare giocatori, appassionati e anche chi ama le sneakers dal design sportivo e contemporaneo: Lotto Sport Italia e Soles by Michelin firmano insieme la nuova TACTO HYPERPULSE 100, una scarpa che porta sul parquet un’idea completamente nuova di grip, controllo e reattività.

Perché questa scarpa è così speciale? Perché unisce l’esperienza di Lotto nelle calzature sportive con il know-how di Michelin, da sempre sinonimo di aderenza e stabilità. Una collaborazione che trasforma tre parole chiave – grip, controllo e reattività – in una vera e propria tecnologia da indossare.

Una suola che cambia il modo di giocare (e di muoversi)

La suola sviluppata da Soles by Michelin è l’elemento che definisce il carattere della TACTO HYPERPULSE 100.



È pensata per chi vive il futsal come uno sport ad alta intensità, fatto di scatti, frenate, ripartenze e movimenti rapidissimi.

Il risultato?

Una scarpa che si aggrappa al parquet con naturalezza, accompagna ogni gesto con stabilità e permette movimenti fluidi e controllati. Perfetta per i giocatori, ma anche per chi ama il mondo dello sportswear e cerca un prodotto che unisce performance e stile.

Design premium e comfort leggerissimo

Oltre alle prestazioni, la nuova TACTO HYPERPULSE 100 convince anche per i dettagli estetici e materici:

Tomaia in pelle pieno fiore certificata LWG , morbida e resistente.

, morbida e resistente. Inserti in nylon mesh che rendono la calzatura più leggera e traspirante.

che rendono la calzatura più leggera e traspirante. Tecnologia HEEL CONTROL , pensata per dare maggiore stabilità nei movimenti più dinamici.

, pensata per dare maggiore stabilità nei movimenti più dinamici. Intersuola HYPERPULSE, che assorbe gli impatti e restituisce energia passo dopo passo.

Con un peso di soli 270 grammi, questa scarpa è pensata per chi vuole sentirsi veloce, ma senza rinunciare al comfort.

Scelta dai protagonisti del futsal italiano

La TACTO HYPERPULSE 100 ha già conquistato diversi atleti di Serie A. Tra loro:

Carmelo Musumeci , capitano della Meta Catania e della Nazionale Italiana

, capitano della Meta Catania e della Nazionale Italiana Matheus Barichello , uno dei nomi più in vista del campionato

, uno dei nomi più in vista del campionato Venancio Cini Baldasso, punto fermo della Nazionale

Un debutto importante, che conferma la qualità del progetto.

Una nuova idea di stile sportivo

Lotto e Soles by Michelin condividono una visione: creare una scarpa che unisce performance, estetica e innovazione.

La TACTO HYPERPULSE 100 non è solo una calzatura tecnica: è una dichiarazione di stile per chi ama vivere lo sport in modo totale, dentro e fuori dal campo.

Prezzo al pubblico: 89,99 euro

Link: www.lotto.it