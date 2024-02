Luca Bizzarri racconta l'origine del podcast "Non hanno un amico" - avvisatore.it

Luca Bizzarri: il successo di “Non hanno un amico” al Festival Chora Volume 1

Luca Bizzarri si è trovato al centro dell’attenzione al Festival Chora Volume 1, dove ha svelato i retroscena dietro il suo podcast di successo “Non hanno un amico”. Tutto è iniziato da un tweet lanciato durante la campagna elettorale, in cui esprimeva un forte dissenso con la frase “Non hanno un amico!”. Questo singolo tweet è stato il seme da cui è nato il podcast, prodotto dalla rinomata Chora Media, leader nel settore dei podcast in Italia.

“Non hanno un amico!”

La genesi del podcast di Luca Bizzarri: un successo inaspettato

Il podcast “Non hanno un amico” ha visto la luce il 29 agosto 2022 con la prima puntata intitolata “Un’idea”, in cui Luca Bizzarri ha introdotto al pubblico la filosofia del suo progetto. Ogni giorno, Bizzarri commenta gli eventi di attualità con un tono scanzonato e ironico. Durante il Festival Chora Volume 1, Luca Bizzarri ha svelato alcuni dettagli sulla creazione del podcast, rivelando un meticoloso processo che parte dalla lettura quotidiana delle notizie fino alla scrittura e produzione di ogni episodio. Un mix di impegno e disperazione, come ha ammesso lo stesso Bizzarri, quando un episodio non prende la forma desiderata nonostante gli sforzi profusi.

“Quando, anche dopo essersi mi legato alla sedia – come diceva quello bravo – l’episodio non esce”.

Il racconto di Luca Bizzarri: dietro le quinte di “Non hanno un amico”

Durante l’evento dedicato al mondo dell’audio, Luca Bizzarri ha condiviso con il pubblico alcuni dettagli sul dietro le quinte del suo podcast di successo. Ogni episodio nasce da un attento lavoro di analisi delle notizie del giorno, seguito da una fase di scrittura che dà vita all’episodio finale. La formula vincente di “Non hanno un amico” risiede nella capacità di Bizzarri di cogliere l’essenza degli eventi e commentarli in modo unico e coinvolgente, conquistando così un vasto pubblico di ascoltatori affezionati.

Questo è stato il resoconto dell’incontro con Luca Bizzarri al Festival Chora Volume 1, un’occasione per scoprire i segreti dietro il successo di “Non hanno un amico” e per apprezzare il talento e la passione che lo hanno reso un podcast così amato dal pubblico italiano.

