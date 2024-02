Lucarelli e Fedez invitati a partecipare a Muschio Selvaggio: la risposta dei due artisti

Polemiche e tensioni in Muschio Selvaggio: la discussa puntata con Fedez e Mr Marra

La recente puntata di Muschio Selvaggio ha scatenato un vespaio di polemiche e discussioni, soprattutto per l’intervista condotta da Fedez e Mr Marra al direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e a Daniele Capezzone. Uno dei momenti più discussi è stato il caso di Matteo Mariotti, il giovane attaccato da uno squalo in Australia, che ha coinvolto anche la giornalista Selvaggia Lucarelli. La vicenda ha avuto risalto dopo che il rapper aveva invitato Matteo nel suo podcast, suscitando dubbi sulla raccolta fondi organizzata per aiutarlo dopo l’incidente.

Fedez e Selvaggia Lucarelli: nuovi scontri e critiche

Durante l’intervista, Travaglio ha difeso la Lucarelli, criticando Fedez per le sue “lezioni di giornalismo” e lanciando frecciate anche a Chiara Ferragni, definendola ironicamente “Wanna Marchi”. Il video dell’intervista è diventato virale sui social, generando numerosi commenti e reazioni, tra cui quelle della stessa Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha preso posizione su Instagram, criticando aspramente il rapper e accusandolo di mettere in difficoltà la reputazione della moglie, Chiara Ferragni.

Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli: la sfida continua

In risposta alle critiche di Selvaggia Lucarelli, Fedez ha registrato un video su Instagram sfidandola nuovamente a partecipare al suo podcast per un confronto aperto e senza censure. Il rapper ha ribadito l’invito per un’intervista senza tagli, evidenziando la mancanza di chiarezza nell’affrontare i temi principali. Fedez ha definito Selvaggia Lucarelli una “bulletta” sui social, accusandola di evitare il confronto diretto e di nascondersi dietro le storie di Instagram. La giornalista, dal canto suo, ha continuato a attaccare il rapper sul suo profilo social, mostrando solidarietà a Chiara Ferragni.

In attesa di una possibile risposta da parte di Selvaggia Lucarelli all’invito di Fedez a partecipare a Muschio Selvaggio, la tensione e le polemiche tra i due personaggi sembrano destinate a continuare a tenere banco sui social e non solo. La questione resta aperta: sarà possibile un confronto diretto e civile tra i due oppure la discussione rimarrà confinata ai social network? La risposta potrebbe riservare sorprese.

About The Author