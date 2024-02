Lucarelli svela le prove: email aziendale conferma la presenza di Travolta sul palco

Selvaggia Lucarelli svela la mail di U-Power: la comparsa di John Travolta a Sanremo era prevista

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha condiviso sul suo profilo su X una mail inviata dall’azienda U-Power ai rivenditori il primo febbraio. Questa mail conteneva i dettagli della campagna pubblicitaria per il lancio delle scarpe indossate da John Travolta durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Secondo Lucarelli, nella mail era prevista anche la presenza di un personaggio speciale proprio durante l’evento sanremese.

“Amadeus può dire quello che vuole, ma questa è la mail inviata da U-Power ai rivenditori il primo febbraio contenente la campagna media prevista per il lancio delle scarpe che indossava John Travolta. E la ‘comparsa a Sanremo’ di una special star era prevista e annunciata”, ha spiegato la Lucarelli.

Nella mail pubblicata sui social dalla giornalista, si può effettivamente leggere l’indicazione di una “comparsa speciale” prevista per il 7 febbraio a Sanremo, proprio il giorno in cui Travolta ha partecipato al Festival. Questo dettaglio solleva interrogativi sulla natura dell’intervento di Travolta durante l’evento.

“Inoltre, la U-Power inserisce nella voce mittente della mail la frase ‘don’t worry be happy’, la stessa pronunciata da Amadeus durante l’ospitata di Travolta. Strano, no?”, ha sottolineato Lucarelli, evidenziando un altro tema che ha suscitato discussioni.

La Rai accusata di pubblicità occulta

Un altro aspetto che ha sollevato polemiche riguarda il coinvolgimento della Rai nella campagna pubblicitaria di U-Power. Mentre altre reti televisive come Mediaset, DAZN, Discovery e Sky sembrano aver ricevuto compensi per la trasmissione degli spot dell’azienda, la Rai sembra non aver ricevuto alcun pagamento. Questo ha portato all’accusa di pubblicità occulta nei confronti della Rai.

“Quello che fa sorridere è che per Mediaset, DAZN, Discovery e Sky U-Power annuncia sempre nella mail veri e propri spot, quindi pagati alle reti. Mentre la Rai, da quel che sembra, non ha preso manco un euro e ora si ritrova pure con l’accusa di pubblicità occulta”, ha commentato Lucarelli.

Questa situazione solleva interrogativi sulle dinamiche di sponsorizzazione e pubblicità all’interno del mondo televisivo e sulle possibili implicazioni etiche che possono sorgere.

La verità dietro la comparsa di John Travolta a Sanremo

La pubblicazione della mail di U-Power da parte di Selvaggia Lucarelli ha svelato alcuni dettagli interessanti sulla comparsa di John Travolta a Sanremo. La presenza dell’attore americano era stata annunciata e prevista nella campagna pubblicitaria dell’azienda, confermando così le indiscrezioni circolate in precedenza.

Questa rivelazione solleva ulteriori domande sulle dinamiche dietro la scelta degli ospiti e sulle motivazioni che spingono le aziende a investire in tali collaborazioni. Resta da capire se la comparsa di Travolta sia stata effettivamente una scelta artistica o se sia stata influenzata da interessi commerciali.

In ogni caso, la pubblicazione della mail di U-Power da parte di Selvaggia Lucarelli ha contribuito a fare luce su alcuni aspetti controversi legati alla presenza di John Travolta a Sanremo e ha alimentato il dibattito sul ruolo della pubblicità all’interno degli eventi mediatici.

About The Author