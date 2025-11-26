Luciano Ciocchetti e Ylenja Lucaselli: “Approccio ‘One Health’ per una salute più sostenibile e globale”

Ultimo aggiornamento il 26 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Luciano Ciocchetti, in qualità di Promotore dell’Intergruppo Parlamentare One Health e Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e Ylenja Lucaselli (co-Presidente dell’Intergruppo parlamentare One Health) confermano l’importanza crescente di un modello di governance sanitaria capace di collegare in modo organico salute ambientale, umana e animale. Secondo Ciocchetti e Lucaselli, l’approccio One Health sta diventando sempre più necessario per rispondere alle sfide di un mondo complesso, in cui il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e la salute pubblica sono temi strettamente interconnessi.

Nel presentare l’appuntamento del 28 novembre, sottolineano come “l’incontro dal titolo ‘One Planet, One Health’ rientri tra le finalità proprie dell’Intergruppo Parlamentare One Health che è quello di organizzare audizioni, conferenze e dibattiti pubblici con l’obiettivo di studiare provvedimenti che facilitino l’introduzione di un modello di governance capace di superare l’attuale approccio frammentario.”

Aggiungono inoltre che “siamo convinti che l’approccio One Health, nato per portare avanti una strategia olistica, sia da considerarsi sempre più rilevante per affrontare le complesse questioni che riguardano la salute globale.”

L’incontro del 28 novembre: un dialogo tra scienza, istituzioni e società civile

La giornata dedicata a “One Planet, One Health” offrirà un confronto ampio e multidisciplinare grazie alla partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti della società civile. Ciocchetti e Lucaselli evidenziano che l’evento sarà articolato in quattro tavole rotonde, ciascuna dedicata a un tema chiave del paradigma One Health. Nel loro intervento spiegano che “nell’incontro verranno affrontati argomenti centrali con approfondimenti sia in termini legislativi, socioeconomici e culturali che in termini scientifici e tecnologici.”

I temi individuati coinvolgono alcuni dei fronti più urgenti della salute contemporanea: l’antimicrobico resistenza, definita da Ciocchetti e Lucaselli una “pandemia silente”; la prevenzione del diabete e dell’obesità; la sostenibilità come sfida imprescindibile; e il rapporto profondo tra salute e ambiente. Questi argomenti rappresentano le fondamenta su cui costruire una nuova idea di tutela della salute, più completa e realmente integrata.

Il ruolo del comitato tecnico scientifico e l’urgenza di nuove soluzioni

Ciocchetti e Lucaselli ricordano con soddisfazione che l’Intergruppo ha istituito un comitato tecnico scientifico di altissimo livello, che ha già prodotto risultati rilevanti. Tra questi, il lavoro dedicato all’antimicrobico resistenza, tema oggi centrale per la sanità internazionale. Come sottolineano: “abbiamo fatto un lavoro importante sull’abuso eccessivo degli antibiotici.”

L’approccio One Health, applicato alla ricerca, si distingue per la sua capacità di mettere al centro interoperabilità, collaborazione interdisciplinare e integrazione dei dati. Secondo Ciocchetti, questa modalità rappresenta la strategia più efficace per superare gli ostacoli che ancora rallentano l’individuazione di soluzioni necessarie e richieste con urgenza.