Ludovica Valli: Battesimo figlio con sorpresa di Beatrice

Il battesimo di Otto: le zie partecipano alla festa

Sabato 10 febbraio si è tenuto il battesimo di Otto, il secondo figlio di Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne. Il piccolo ha compiuto un anno il giorno prima del sacramento. La festa è stata organizzata con i famigliari più stretti, suscitando la curiosità dei fan sull’eventuale presenza delle zie di Otto, Beatrice ed Eleonora Valli. I rapporti tra Ludovica e le due sorelle non sono mai stati sereni, ma entrambe hanno partecipato al battesimo del nipote, accompagnate dai rispettivi mariti e figli. Eleonora ha documentato la sua presenza tramite Stories su Instagram, mentre Beatrice ha preferito non pubblicare nulla.

Ludovica ringrazia le sorelle e distende i rapporti familiari

Ludovica ha dedicato un post su Instagram a suo figlio in occasione del suo primo compleanno e ha ricevuto gli auguri sia da Beatrice che da Eleonora. La tronista ha ringraziato entrambe, rispondendo con cuoricini ai loro commenti. Questo gesto è stato interpretato dai fan come un segnale di distensione nei rapporti familiari. Tuttavia, è emerso un episodio curioso: Ludovica ha ringraziato molti altri utenti che hanno fatto gli auguri a suo figlio, ma non ha risposto al cognato Marco Fantini. Questo ha suscitato diverse interpretazioni tra i follower, alcuni vedendo una velenosità nell’atto di Ludovica, mentre altri pensano che si sia trattato di una svista.

Conclusioni

