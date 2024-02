Luisa Amatucci di Un posto al sole: morto il marito

Lutto per Luisa Amatucci: Addio al Marito Gianni Netti

Luisa Amatucci, celebre per il ruolo di Silvia Graziani in “Un posto al sole”, ha condiviso una tragica notizia attraverso i suoi profili social. Il marito, Gianni Netti, è deceduto dopo una lunga battaglia contro una malattia. Nel toccante post, ha commemorato il compagno con una foto, scrivendo un commovente “ciao amore della mia vita”. Il messaggio ha suscitato numerosi commenti di cordoglio da parte dei fan, che hanno espresso solidarietà per la sua perdita.

“Ciao amore della mia vita”

Secondo quanto riportato da Napoli Today, i funerali di Netti si sono svolti lunedì 19 febbraio a Napoli. Anche il cognato, il regista Stefano Amatucci, ha voluto rendere omaggio a Gianni con una toccante fotografia su Facebook, accompagnata dalla frase: “Ciao creatura meravigliosa”. Stefano ha fornito dettagli sull’evento funebre, invitando coloro che desideravano salutare Gianni a partecipare alla cerimonia presso la Basilica Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone.

Il Ricordo di Gianni Netti: Uomo di Gran Garbo e Amorevole Marito

Gianni Netti era una figura conosciuta a Napoli, proprietario de “Il Mantegno”, una rinomata vineria nei Quartieri Spagnoli. Oltre al suo impegno nel settore vinicolo, Netti aveva una lunga esperienza nei teatri napoletani. Descritto come un uomo garbato, umile, ironico ed educato da chi lo conosceva, ha condiviso una lunga e felice storia d’amore con Luisa Amatucci.

“Per chi volesse fare l’ultimo saluto a Gianni Netti, i funerali si svolgeranno il 19 Febbraio ore 13.30 presso la Basilica Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone( di fianco al teatro Politeama).”

La coppia ha vissuto insieme per oltre 25 anni e ha avuto due figli, Lorenzo nel 2000 e Giuliana quattro anni dopo. L’amore e la complicità tra Luisa Amatucci e Gianni Netti hanno lasciato un segno tangibile nella loro famiglia e nella comunità che li circondava.

Luisa Amatucci in “Un posto al sole”: Popolarità e Impegno Artistico

Luisa Amatucci ha raggiunto la fama grazie al suo ruolo di Silvia Graziani nella nota serie televisiva “Un posto al sole”, in onda dal 1996. Interpretando il personaggio della migliore amica di Anna Boschi, ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione autentica e coinvolgente. Nonostante due pause per dedicarsi alla famiglia nel 2000 e nel 2004, quando sono nati i suoi figli, Amatucci ha continuato a lavorare sia in televisione che a teatro, dimostrando il suo impegno e la sua passione per la recitazione.

