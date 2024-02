Luisetta Addari: 109 anni di vita tra guerre e pandemie

Ha vissuto a Cagliari dall’età di 12 anni e mezzo, frequentando l’Istituto delle Suore Carlo Felice e diplomandosi precocemente a 16 anni nella Scuola di Metodo per l’Educazione Materna, oggi Istituto Pedagogico. Ha affrontato i bombardamenti di Carloforte del ’43, prestando soccorso alle vittime e ai feriti, dimostrando il suo spirito altruista e coraggioso.

Superando la spagnola a soli 3 anni e resistendo anche alla pandemia da Covid, Luisetta Mercalli si è distinta come una vera pioniera. Iniziò a insegnare a soli 17 anni, accettando una supplenza di 15 giorni che segnò l’inizio di una carriera lunga 46 anni, fino all’età di 62 anni. Nonostante le sfide, nel 1938 si recò a Padova per ottenere il titolo al Magistero Professionale per la Donna e successivamente sostenne l’esame di Stato a Roma.