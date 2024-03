Lupi solitari e minacce online: il nuovo volto del terrorismo, un’analisi approfondita.

Il contesto attuale della sicurezza: una situazione in continua evoluzione

In un contesto globale contraddistinto da crescenti minacce terroristiche, l’attenzione verso potenziali attacchi è sempre più alta. Il recente attentato terroristico a Mosca e l’avvicinarsi delle festività pasquali hanno ulteriormente accentuato la vigilanza delle forze di sicurezza. In Italia, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, osserva con cautela il pericolo, sottolineando che la minaccia non tanto deriva da gruppi organizzati quanto dall’autoattivazione di lupi solitari, fenomeno diffuso anche in altri paesi europei.

Il pericolo del reclutamento online e la necessità di un’azione preventiva

Uno degli aspetti più preoccupanti è il reclutamento online, un fronte di minaccia in costante evoluzione che richiede un contrasto anticipato e continuo. Le forze dell’ordine sono consapevoli che individui radicalizzati possono essere reclutati attraverso la rete, e questo rappresenta una sfida significativa. Le autorità italiane stanno attivamente monitorando e contrastando questa pericolosa forma di radicalizzazione.

La vigilanza su oltre 28mila obiettivi sensibili in Italia

Il sistema preventivo di monitoraggio in Italia è attivo a pieno regime, con un’attenzione particolare verso potenziali obiettivi sensibili, che ammontano a più di 28mila, di cui 205 sono riconducibili ad Israele. Le forze dell’ordine si concentrano su luoghi come sinagoghe, ambasciate e hub di trasporto, dove il rischio potenziale è maggiormente presente. Il pericolo è reale, e le autorità devono rimanere costantemente vigili e preparate ad affrontare eventuali minacce.

Le sfide del controllo digitale e le azioni preventive intraprese

La sorveglianza delle ‘piazze digitali’ è diventata cruciale nel contrastare il terrorismo. La propaganda online gioca un ruolo significativo nella radicalizzazione degli individui, e per questo è necessario un controllo costante e attivo. Dal 2023, sono state effettuate 26 arresti per terrorismo internazionale e sono stati espulsi 95 soggetti considerati pericolosi per la sicurezza. Inoltre, sono state adottate iniziative preventive come il ‘Piano nazionale di emergenza per la gestione di gravi turbative dell’ordine pubblico e di eventi di matrice terroristica’, che evidenzia l’importanza della pianificazione e della preparazione a livello nazionale e territoriale.

