Macchinista multitasking: guida treno con bambina in braccio

Macchinista delle Ferrovie del Gargano guida un treno con una bambina in braccio: l’azienda indaga

Un video che sta circolando in rete mostra un macchinista delle Ferrovie del Gargano che guida un treno con una bambina in braccio. Sebbene il volto del macchinista non sia visibile, la scena è chiara e ha sollevato diverse domande sulla sicurezza e la regolarità dell’operatore. Il gruppo Ferrovie del Gargano ha rilasciato una nota in cui afferma che l’azienda sta già indagando per accertare le responsabilità.

Il caso si è verificato su un treno in servizio sulla tratta Foggia-S.Severo-Peschici. Nonostante il comportamento non regolamentare dell’operatore, fortunatamente non sono state riportate conseguenze. Tuttavia, l’azienda sta prendendo il caso molto seriamente e sta cercando di capire cosa sia successo esattamente.

Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere stato un passeggero a chiedere al macchinista di tenere la bambina in braccio per scattare foto e video. Si ritiene che il macchinista sia un autista con grande esperienza, che lavora nel gruppo da anni. Tuttavia, il gruppo Ferrovie del Gargano sta cercando di identificare l’autore del video per ottenere una chiara comprensione di quanto accaduto. È importante notare che la cabina del macchinista non è accessibile dall’esterno, il che solleva ulteriori interrogativi sulla dinamica dell’incidente.

L’azienda si sta impegnando a fare luce su questa situazione e a prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri. È fondamentale che i macchinisti rispettino le regole e le norme di sicurezza per evitare incidenti potenzialmente pericolosi. L’indagine in corso fornirà ulteriori dettagli sulle circostanze e le responsabilità coinvolte.

In conclusione, il video che mostra un macchinista delle Ferrovie del Gargano che guida un treno con una bambina in braccio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e la regolarità dell’operatore. L’azienda sta indagando per accertare le responsabilità e capire cosa sia successo esattamente. È importante che i macchinisti rispettino le regole e le norme di sicurezza per garantire la sicurezza dei passeggeri. L’indagine in corso fornirà ulteriori dettagli sulle circostanze e le responsabilità coinvolte.

