Macfrut 2026, tra degustazioni e showcooking: a Rimini si scoprono i sapori del Lazio

Ultimo aggiornamento il 23 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

RIMINI – Non solo incontri tra operatori e business internazionale: Macfrut 2026, in corso a Rimini Fiera, è anche un viaggio tra sapori, degustazioni e tradizioni del territorio.

Tra i padiglioni della manifestazione, uno spazio importante è dedicato alla Regione Lazio, presente con uno stand pensato per valorizzare le eccellenze agroalimentari regionali e raccontare la qualità delle produzioni locali.

Dal Lazio a Macfrut: prodotti e aziende in vetrina

All’interno dello stand trovano spazio diverse realtà del territorio, tra cui anche Petrucci, azienda specializzata nella lavorazione dei funghi, che partecipa portando in fiera il proprio fungo “Quercetto”.

Il prodotto è inserito nel percorso di degustazione e rappresenta una delle proposte attraverso cui il Lazio racconta la propria identità gastronomica agli operatori e ai visitatori presenti.

Showcooking e degustazioni con lo chef Circiello

Nel corso delle giornate, presso il Padiglione B5 – Stand 111, sono previsti momenti dedicati all’assaggio e alla scoperta dei prodotti.

A guidare le dimostrazioni è lo chef Alessandro Circiello, che accompagna il pubblico tra preparazioni e suggerimenti culinari, valorizzando ingredienti e materie prime.

Una fiera tra mercato e cultura del cibo

Macfrut si conferma così non solo come evento di riferimento per la filiera ortofrutticola, ma anche come luogo di incontro tra produzione, innovazione e cultura gastronomica.

Un contesto in cui aziende e territori trovano spazio per raccontarsi, attraverso prodotti, esperienze e relazioni.