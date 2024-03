Madonna: Il suo drammatico risveglio dopo un’esperienza pre-morte

IL RACCONTO DI MADONNA

La regina del pop, Madonna, ha svelato un aspetto alquanto intimo della sua vita durante un concerto a Los Angeles. Durante il concerto, Madonna ha condiviso con il pubblico un’esperienza scioccante che ha vissuto durante il suo coma indotto per via di un’insidiosa infezione batterica che l’ha portata in terapia intensiva l’estate scorsa. Raccontando di essere stata sottoposta a un’esperienza pre-morte, ha rivelato di aver sentito come se Dio le stesse chiedendo se volesse unirsi a Lui. La popstar ha confessato di aver risposto categoricamente di no, ribellandosi all’idea di abbandonare questo mondo.

IL RISCHIO DI MORTE

Madonna ha rivelato di aver rischiato veramente la vita durante quel periodo difficile. Fortunatamente, è stata salvata da un’iniezione di Narcan, che ha permesso di contrastare la grave infezione batterica che minacciava la sua salute. La cantante ha anche espresso la sua gratitudine nei confronti del dottor David Agus, il medico che l’ha assistita durante la sua malattia. Madonna ha raccontato di aver rivolto al dottore numerose telefonate, chiedendogli spiegazioni sulle ragioni della sua mancanza di energia e quando si sarebbe sentita di nuovo in forze. Il medico le rispondeva sempre con la stessa semplice indicazione: “vai fuori al sole”, consiglio che alla fine si è rivelato fondamentale per il suo recupero.

Madonna: La paura degli amici e la comparazione con Michael Jackson

LE PREOCCUPAZIONI DEGLI AMICI

La popstar Madonna si è trovata ad affrontare non solo gravi problemi di salute, ma anche le preoccupazioni dei suoi amici più stretti. Alcuni di loro hanno manifestato la loro apprensione temendo che la cantante potesse seguire le tragiche sorti di Michael Jackson, celebre artista scomparso prematuramente. Queste preoccupazioni sono nate dalla gravità della situazione di salute di Madonna e dalla percezione di rischi legati alla sua carriera e alla sua vita stessa. Questo ha portato ad un clima di tensione e apprensione attorno alla figura della celebre artista, che ha dovuto affrontare non solo la lotta per la sua salute, ma anche le voci e le paure dei suoi amici più intimi.