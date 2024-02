Madre del musicista ucciso a Napoli annuncia candidatura alle Europee

Daniela Di Maggio aperta a un possibile impegno politico

Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, noto come ‘Giogiò’, il giovane musicista ucciso per futili motivi a Napoli, ha dichiarato di essere aperta a un possibile impegno politico. Secondo quanto riportato da Il Foglio, Fratelli d’Italia starebbe pensando di includere la logopedista napoletana come volto della società civile al Sud per le elezioni europee di giugno. Di Maggio ha affermato: “Se sapessi che, andando in Europa, con il mio impegno potrei riuscire a incidere per cambiare leggi assurde che danneggiano l’agricoltura italiana, il Made in Italy, la sanità, direi di sì a una candidatura. Correrei”.

“Sarei la portavoce di Napoli e dell’Italia”

Di Maggio ha spiegato di non essere animata “da uno spirito politichese” e di non aver ricevuto ancora alcuna offerta ufficiale. Tuttavia, ha dichiarato di essere già impegnata in un’azione politica involontaria, spinta dal desiderio di giustizia per suo figlio. La madre di Giogiò ha sottolineato l’importanza di cambiare la legge Gozzini, che permette la messa alla prova per i criminali, e ha evidenziato la necessità di fermare la messa alla prova per i minori che commettono reati gravi come omicidio, stupro e rapina aggravati. Di Maggio ha affermato: “Qui probabilmente ho iniziato a fare politica”.

Incontri con Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Di Maggio ha incontrato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, e ha descritto il loro rapporto come “molto umano e poco istituzionale”. Ha chiesto il suo aiuto per fare qualcosa per suo figlio e per tutti i giovani rimasti a Napoli. Di Maggio ha anche elogiato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per la sua umanità e ha dichiarato di apprezzare il sostegno ricevuto da Matteo Salvini. La madre di Giogiò ha concluso affermando che la società italiana è abituata alla violenza a causa delle leggi che non garantiscono la punibilità, permettendo così alla criminalità di prosperare.

In conclusione, Daniela Di Maggio si è aperta a un possibile impegno politico per combattere le leggi ingiuste e per cercare giustizia per suo figlio e per tutti i giovani che vivono in una società avvezza alla violenza. La sua possibile candidatura alle elezioni europee con Fratelli d’Italia potrebbe essere un modo per incidere sul cambiamento delle leggi che danneggiano l’agricoltura italiana, il Made in Italy e la sanità. Di Maggio si considera la portavoce di Napoli e dell’Italia e spera di poter fare la differenza per migliorare la situazione nel paese.

