Mahmood: ampliamento di “Nei letti degli altri” con 3 nuovi brani

Contesto:

A quasi un mese dall’uscita dell’album “Nei letti degli altri”, Mahmood ha deciso di arricchirlo con l’aggiunta di tre nuovi brani in occasione del lancio della versione fisica. Questa mossa è stata accolta con entusiasmo dai fan, i quali potranno ora godere di ulteriori 3 canzoni sia attraverso il cd ufficiale che su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Il successo di “Nei letti degli altri”:

Il debutto del nuovo album di Mahmood, avvenuto poco dopo la conclusione del Festival di Sanremo, si è rivelato un vero e proprio trionfo. “Nei letti degli altri” ha conquistato il primato nella classifica degli album più ascoltati nella sua settimana di lancio, confermando così l’eccezionale talento e la popolarità del cantante.

Il successo straordinario di questo lavoro è stato in gran parte trainato da “Tuta Gold”, il singolo che Mahmood ha presentato a Sanremo e che ha rapidamente conquistato il favore del pubblico. Il brano ha già ottenuto il prestigioso certificato di Doppio Disco di Platino, diventando anche uno dei più trasmessi dalle emittenti radiofoniche tra le canzoni in gara al Festival.

I nuovi brani di “Nei letti degli altri”:

Inizialmente composto da 10 tracce, l’album di Mahmood ha visto l’aggiunta di altri 3 brani con il lancio dell’edizione fisica. Due di questi nuovi pezzi presentano collaborazioni con altri artisti di spicco nel panorama musicale italiano.

Uno degli aggiornamenti più significativi è rappresentato dal nuovo singolo “Personale” e dai due brani in collaborazione. Il primo, intitolato “Overdose”, vede la partecipazione di Geolier, mentre per il secondo pezzo intitolato “Sempre/Jamais”, Mahmood ha collaborato con la celebre cantante belga Angèle.

L’annuncio di quest’ultima partnership è stato dato direttamente dal cantante sui social, riscuotendo un grande interesse da parte del pubblico. Il tour europeo di Mahmood, che prenderà il via il 4 aprile con la prima tappa prevista presso il Rockhal in Lussemburgo, promette di essere un’esperienza straordinaria per tutti i fan dell’artista.