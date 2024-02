Mahmood conquista Sanremo con Tuta Gold: un emozionante viaggio nel passato

Mahmood trionfa nelle classifiche di Spotify con “Tuta Gold”

Il cantautore Mahmood ha raggiunto un grande successo con il suo brano “Tuta Gold”. Il singolo è diventato il brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify, posizionandosi al primo posto nella Daily Top Songs Global alla posizione numero 51. Inoltre, ha raggiunto la seconda posizione nella Top 50 Italia.

Mahmood è stato l’unico artista in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo ad aver generato così tanti stream nel suo secondo giorno di uscita, totalizzando 5,14 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali.

Il cantante si è esibito a Sanremo e ha condiviso le sue emozioni riguardo al successo del brano: “Quante emozioni! Quando torni a Sanremo, per la terza volta, pensi pure che la gente ti odierà a forza di vederti, ma sono molto felice per come sta andando, in modo quasi inaspettato. Tuta Gold ho iniziato a scriverlo in Sardegna questa estate tra un B&B di mattina e la spiaggia nel pomeriggio. E’ un viaggio nel passato, nel mio passato, dal ricordo di una vecchia relazione ad altri momenti della mia vita“.

“Nei letti degli altri”: il nuovo album di Mahmood

“Tuta Gold” fa parte dell’album “Nei letti degli altri”, il terzo album in studio di Mahmood. L’album sarà pubblicato il 16 febbraio 2024 dalla Island Records. Il cantautore ha scelto di parlare dei letti come metafora di luoghi intimi, di fiducia e tradimento. Secondo Mahmood, il letto è un posto da condividere solo con le persone di cui ci si fida, un luogo che rappresenta una sorta di coperta di Linus.

L’arte di Mahmood e i messaggi che trasmette

Mahmood ha riflettuto sul potere dell’arte e sulla possibilità che gli artisti hanno di lanciare messaggi attraverso la propria musica. Ha spiegato: “La musica fa tanto e a volte ci si aspetta tanto dagli artisti. Forse non è l’unica cosa, ma è una cosa importante. Per quanto mi riguarda il miglior modo di esprimere il mio pensiero sono le canzoni che mi permettono di essere libero a 360 gradi. Una canzone per me può essere più larga dell’oceano, può contenere tante cose“.

Il successo di Mahmood con “Tuta Gold” conferma il talento e la capacità del cantautore di creare brani che toccano le corde emotive del pubblico. Il suo nuovo album, “Nei letti degli altri”, promette di essere un viaggio intimo e coinvolgente nella sua musica. Non resta che aspettare il 16 febbraio per scoprire tutte le sorprese che Mahmood ha in serbo per i suoi fan.

