Mahmood e Tiziano Ferro: il balletto virale di “Tuta Gold”

Il fenomeno virale di “Tuta Gold” di Mahmood ha contagiato anche Tiziano Ferro, che si è cimentato nella coreografia della hit. Su Instagram, il cantante ha condiviso un video in cui balla la canzone allo specchio, indossando una vistosa tuta color oro. L’intraprendente mossa di Tiziano è stata prontamente condivisa dallo stesso Mahmood sui suoi profili social, generando ulteriore entusiasmo tra i fan.

Il siparietto tra Tiziano Ferro e Mahmood

La partecipazione di Tiziano Ferro al trend di “Tuta Gold” non è stata l’unica notizia a far parlare di sé. Nel corso delle stories su Instagram, il cantante ha mostrato un luogo che sembra essere familiare sia a lui che a Mahmood, sottolineando ironicamente: “Tute nere? Forse meglio sere gold”. Il riferimento non è casuale, ma fa chiara allusione al suo celebre brano “Sere Nere”, scatenando così le ipotesi dei fan sul possibile avvicinarsi di una collaborazione tra i due artisti.