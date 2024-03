Màkari 3: Anticipazioni e dettagli sul gran finale

La terza stagione di Màkari debutta sulla Rai con episodi carichi di suspense e tensione. L’ultima puntata della serie promette di svelare tutti i misteri intorno ai nostri amatissimi personaggi. Scopri di più su cosa aspettarsi dal gran finale e come seguire la serie.

La data dell’ultima puntata di Màkari 3

La data tanto attesa dell’ultima puntata di Màkari 3 è finalmente stata annunciata. Segna sul calendario domenica 10 marzo 2024, alle 21:30, per non perderti il climax di questa avvincente produzione. Preparati a emozionarti e a scoprire come si concluderanno le vicende dei personaggi indimenticabili interpretati da Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili e Filippo Luna.

Programmazione delle puntate

Durante la sua messa in onda, Màkari 3 ha incollato milioni di telespettatori alla TV con le sue trame avvincenti e i colpi di scena mozzafiato. Le puntate sono state trasmesse su Rai 1 in prime time, a partire dalla prima il 18 febbraio 2024, continuando con una programmazione regolare fino alla tanto attesa quarta e ultima puntata.

Come guardare Màkari 3

Se ti sei perso qualche episodio durante la messa in onda, niente paura! Grazie alla piattaforma streaming RaiPlay, potrai recuperare le puntate passate e guardare la serie on demand. Sia che tu segua la trama in diretta su Rai 1 o preferisca un binge-watching sul tuo device preferito, RaiPlay ti offre la flessibilità di goderti la tua serie preferita quando e dove preferisci.

Anticipazioni sull’episodio finale

Il gran finale di Màkari 3 promette di essere ricco di colpi di scena e emozioni. L’episodio 4, intitolato “La Segreta Alchimia“, scritto da Leonardo Marini e Ottavia Madeddu e tratto dall’omonimo racconto di Gaetano Savatteri, promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Nell’episodio finale, Piccionello e Lamanna si trovano coinvolti in un oscuro mistero legato alla morte misteriosa di Carolina Torre, proprietaria del lussuoso centro termale La Segreta Alchimia. Di fronte a segreti nascosti e intrighi inaspettati, i nostri protagonisti si trovano coinvolti in un’indagine che metterà alla prova le loro relazioni e le loro capacità investigative. Continua a seguire la serie per scoprire tutti i retroscena di questo avvincente e misterioso caso.