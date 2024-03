Makari 3: Anticipazioni e Trama della Quarta Puntata in Onda il 10 Marzo su Rai 1

La terza stagione della serie tv Makari 3 arriva alla sua quarta e ultima puntata, in onda domenica 10 marzo su Rai 1. Protagonisti della fiction sono Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri.

Il Ritorno a Màkari di Saverio Lamanna

Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, giornalista in caduta libera dopo un incidente, ritrova sé stesso nella vecchia casa di vacanza dei genitori a Màkari. Qui inizia una nuova vita come scrittore e si innamora di Suleima, dipendente del ristorante di Marilù.

Anticipazioni della Quarta Puntata di Makari 3

Piccionello e Saverio partono per un soggiorno alla Segreta Alchimia, un centro termale, ma una tragedia sconvolge la loro vacanza: Carolina Torre, co-proprietaria del centro, viene trovata ferita gravemente. Saverio e Piccionello iniziano a investigare i segreti celati dietro la facciata dello stabilimento.

La Trama della Quarta Puntata: “La Segreta Alchimia”

Carolina finisce in coma dopo l’incidente sospetto. Saverio e Piccionello scoprono intrighi e segreti legati a Danilo Rizzo, marito di Carolina, e ad altri collaboratori. Inoltre, arriva Suleima alla Segreta Alchimia, portando ulteriori complicazioni agli eventi in corso.

Il Cast della Quarta Puntata

Nel cast della quarta puntata di Makari 3 figurano Giulio Corso, Agnese Lorenzini, Stefano Gianino e Marta Richeldi, accanto ai protagonisti Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore.

Programmazione e Modalità di Visione

La serie Makari 3 va in onda ogni domenica sera su Rai 1. Le puntate sono disponibili anche in replica su RaiPlay, consentendo ai fan di recuperarle in qualsiasi momento. Per chi preferisce la visione in diretta, la puntata del 10 marzo può essere seguita sia su Rai 1 che in streaming su RaiPlay.

Makari 3 continua a incantare il pubblico con le sue storie avvincenti e misteriose, offrendo un mix intrigante di intrighi, tradimenti e colpi di scena. La quarta puntata promette di svelare nuovi segreti e di tenere i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.