Makari 3: Anticipazioni sulla terza puntata con Claudio Gioè

Nuovi casi da affrontare

La terza puntata di Makari 3, in onda stasera su Rai1, promette nuovi avvincenti casi da risolvere per il coraggioso giornalista e scrittore Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè. In questa stagione, Lamanna dovrà affrontare quattro nuovi misteriosi omicidi insieme alla sua amata Suleima e al fido Piccionello. Uno dei casi riguarda una violenta faida tra due ex del protagonista, mentre un altro mistero si dipana nella tragica storia della città di Gibellina. Inoltre, durante un festival letterario, un antico amore di Marilù viene brutalmente ucciso, e si sospetta anche di un presunto incidente all’interno di un lussuoso centro termale. Ma non è tutto, l’arrivo improvviso di Michela e Giulio potrebbe mettere a rischio la stabilità della relazione tra Saverio e Suleima, scatenando un pericoloso gioco di affinità elettive.

Un amore passato

Marilù, interpretata da Antonella Attili, è sconvolta dalla morte del suo vecchio amore, Nino Ardente. Anni prima, Nino era un brillante editore, ma ora è ridotto a guadagnarsi da vivere vendendo libri usati per strada. Marilù, nonostante le difficoltà passate, si mostra sempre disponibile ad aiutare Nino. Tuttavia, un mattino fa una scoperta terribile: Nino è stato brutalmente assassinato nella sua auto. La polizia sospetta di Marilù come principale indiziata per il delitto. Un grande dolore e uno shock per Marilù, che si trova ad affrontare un’accusa così grave e inaspettata.

Il cast e l’appuntamento in tv

La serie Makari 3 è diretta da Michele Soavi e tratta liberamente dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri. Nel cast, oltre a Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, troviamo Domenico Centamore come Peppe Piccionello, Ester Pantano nel ruolo di Suleima e Antonella Attili interpretare Marilù. Altri personaggi chiave sono Filippo Luna, Tuccio Musumeci, Sergio Vespertino, Serena Iansiti ed Eugenio Franceschini. L’appuntamento imperdibile con la terza puntata di Makari 3 è fissato per stasera alle 21:30 su Rai1. Sintonizzatevi per scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti e quali nuovi misteri verranno alla luce.