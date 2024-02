Màkari: Claudio Gioè protagonista della nuova fiction su Rai 1

La Terza Stagione di Màkari Debutta su Rai 1

Questa sera su Rai 1, la terza stagione di Màkari farà il suo atteso debutto, riportando sullo schermo il talento di Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna. La serie, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, si ispira ai romanzi di Gaetano Savatteri editi da Sellerio, ambientati nella bellissima località di Màkari, in Sicilia.

Un mix avvincente tra giallo e commedia, la serie punta a replicare il successo delle stagioni precedenti, che hanno raggiunto una media del 25% di share, conquistando il pubblico con le loro trame avvincenti e i personaggi ben definiti.

Màkari – Trama

In questa nuova stagione, Saverio Lamanna si troverà ad affrontare quattro nuovi casi intricati, affiancato dalla sua compagna Suleima e dall’amico Piccionello. Tuttavia, l’armonia della coppia verrà messa alla prova dall’arrivo di due nuovi personaggi, Michela e Giulio, che potrebbero mettere a rischio la loro stabilità. Sarà compito dell’astuto Piccionello cercare di evitare che la situazione sfugga di mano.

Io e Claudio ormai siamo una coppia, non ci sposiamo solo per non fare un torto a mia moglie! Quest’anno vedrete un Piccionello innamorato, ma che avrà anche una gatta da pelare con Saverio e Suleima – Claudio Gioè

Màkari – Cast

Il cast conferma la presenza degli attori che hanno contribuito al successo della serie. Oltre a Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna, Ester Pantano come Suleima e Domenico Centamore nel ruolo di Piccionello, si aggiungono due nuovi volti:

Serena Iansiti nel ruolo di Michela

Eugenio Franceschini come Giulio

La terza stagione andrà in onda in prima serata a partire da oggi, 18 febbraio 2024, e sarà disponibile in streaming su RaiPlay, offrendo ai fan la possibilità di seguire le nuove avventure di Màkari in qualsiasi momento e ovunque.

Continua a leggere Optimagazine

About The Author