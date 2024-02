Malattia di Crohn e colite ulcerosa: Fantini rivela il grande impatto su qualità della vita

Malattie infiammatorie croniche intestinali: un impatto significativo sulla qualità di vita

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) sono due patologie che colpiscono l’intestino con un’infiammazione cronica in diverse sedi. La malattia di Crohn e la colite ulcerosa sono caratterizzate da sintomi estremamente importanti che hanno un impatto significativo sulla qualità di vita dei pazienti. Massimo Fantini, responsabile dell’Unità per la ricerca, diagnosi e cura delle Mici presso l’Aou di Cagliari, ha sottolineato l’importanza di queste patologie durante la conferenza stampa di presentazione dello studio osservazionale Podcast e dell’indagine sui pazienti Acquire-Ibd, intitolata ‘Malattia di Crohn e colite ulcerosa: diamo luce all’invisibile’, organizzata da Abbvie.

Studio osservazionale Podcast: un’indagine approfondita sulle Mici

Lo studio osservazionale Podcast, condotto da Abbvie, ha lo scopo di approfondire la comprensione delle malattie infiammatorie croniche intestinali e dei loro effetti sulla vita dei pazienti. L’indagine Acquire-Ibd si concentra specificamente sulla malattia di Crohn e sulla colite ulcerosa, cercando di “dare luce all’invisibile”. Attraverso questa ricerca, si spera di ottenere una migliore conoscenza delle Mici e di trovare nuove soluzioni per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Durante la conferenza stampa, è emerso che le Mici possono causare una serie di sintomi debilitanti, tra cui dolori addominali, diarrea, sanguinamento rettale e perdita di peso. Questi sintomi possono variare in intensità e frequenza da paziente a paziente, ma hanno un impatto significativo sulla vita quotidiana. I pazienti affetti da Mici spesso devono affrontare sfide fisiche, emotive e sociali che possono influire sulla loro capacità di lavorare, studiare e partecipare alle attività quotidiane.

L’importanza di sensibilizzare e supportare i pazienti affetti da Mici

La conferenza stampa ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie infiammatorie croniche intestinali e di fornire un adeguato supporto ai pazienti. Massimo Fantini ha dichiarato: “È fondamentale che la società comprenda l’impatto che le Mici hanno sulla vita dei pazienti e che si adoperi per fornire loro il supporto necessario. Queste patologie non solo causano sintomi fisici debilitanti, ma possono anche avere un impatto significativo sulla salute mentale e sul benessere generale“.

Inoltre, è stato sottolineato che la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie e trattamenti sono fondamentali per migliorare la gestione delle Mici. Attraverso lo studio osservazionale Podcast e l’indagine Acquire-Ibd, Abbvie si impegna a contribuire alla conoscenza scientifica delle Mici e a promuovere un approccio olistico alla cura dei pazienti.

In conclusione, le malattie infiammatorie croniche intestinali rappresentano una sfida significativa per i pazienti e per la società nel suo complesso. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica, fornire supporto ai pazienti e promuovere la ricerca scientifica per migliorare la gestione e la qualità di vita dei pazienti affetti da Mici.

