Malattie rare: Adani di Sobi propone ascolto dei pazienti per migliorare vita

Annalisa Adani: Impegno di Sobi per le Patologie Rare

La Vice President e General Manager di Sobi Italia, Grecia, Malta e Cipro, Annalisa Adani, ha sottolineato l’importanza dell’obiettivo principale dell’azienda: migliorare la qualità di vita delle persone affette da patologie rare e dei loro caregiver. Adani ha enfatizzato l’attenzione verso i bisogni non soddisfatti delle persone con queste malattie rare, definiti come unmet needs, e l’impegno di Sobi nel garantire un accesso rapido a trattamenti innovativi. Questo viene realizzato attraverso un costante dialogo con le associazioni di pazienti e le istituzioni, come emerso durante il primo Sobi Talk del 2024 dedicato alle storie delle persone con patologie ematologiche rare.

Progetti e Sensibilizzazione: L’Approccio di Sobi alle Malattie Rare

Oltre all’impegno sul fronte clinico, Adani ha evidenziato che Sobi promuove diverse iniziative nate dall’ascolto dei unmet needs delle persone con malattie rare. L’azienda si impegna a offrire nuove opportunità terapeutiche e strumenti che favoriscano l’inclusione sociale di chi vive con queste patologie. Un altro obiettivo cruciale per Sobi è sensibilizzare l’opinione pubblica su queste malattie ancora poco conosciute. Gli incontri come i Sobi Talk fungono da spazio di dialogo e riflessione su tematiche attuali e sulle trasformazioni in atto nel campo delle malattie rare, un ambito di fondamentale importanza per l’azienda.

La Visione di Sobi: Creare un Futuro Migliore per le Persone con Patologie Rare

La visione di Sobi si concentra sulla creazione di un futuro migliore per le persone affette da patologie rare, garantendo loro un accesso tempestivo a cure innovative e promuovendo l’inclusione sociale. Attraverso il costante dialogo con le associazioni di pazienti e le istituzioni, l’azienda si impegna a rispondere ai bisogni non soddisfatti e a sensibilizzare l’opinione pubblica su queste patologie spesso misconosciute. Gli incontri come i Sobi Talk rappresentano un’importante occasione per approfondire le tematiche legate alle malattie rare e per promuovere un cambiamento positivo nel settore sanitario.

