Malavasi (Ivsi): Impegno per una maggiore sostenibilità aziendale

L’impegno dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani per la sostenibilità

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi) si impegna da anni per promuovere la sostenibilità nel settore alimentare. Durante la cerimonia di premiazione della diciassettesima edizione di Reporter del Gusto, Monica Malavasi, direttrice dell’Ivsi, ha sottolineato l’importanza di questo tema per l’istituto e le aziende che rappresenta.

L’Ivsi ha adottato diverse iniziative per aumentare il livello di sostenibilità e migliorare il profilo delle aziende associate. Tra queste, sono stati organizzati corsi di formazione e messi a disposizione strumenti per misurare la sostenibilità. Malavasi ha affermato: “Il tema della sostenibilità è molto importante per l’Ivsi e negli ultimi anni abbiamo fatto davvero molto per aumentare il livello di sostenibilità e il profilo delle nostre aziende in quest’ambito“.

Accordi con il Banco Alimentare e Regusto

L’Ivsi ha stretto accordi con il Banco Alimentare e Regusto per promuovere la sostenibilità nel settore alimentare. Il Banco Alimentare è un’organizzazione che si occupa di recuperare e distribuire cibo alle persone in difficoltà. Regusto, invece, è una piattaforma che misura il prodotto che le aziende donano al Banco Alimentare o ad altre associazioni e lo trasforma in parametri di sostenibilità.

Tra i parametri di sostenibilità presi in considerazione ci sono il numero di pasti donati e il risparmio di acqua ottenuto attraverso la riduzione dello spreco alimentare. Malavasi ha spiegato: “La sostenibilità è molto importante per il nostro settore, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. Le aziende associate all’Ivsi sono molto attente al proprio territorio e vogliono contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu“.

L’impegno delle aziende del settore salumi

Le aziende associate all’Ivsi sono nate producendo salumi D.O.P e I.G.P, che rappresentano un’eccellenza del territorio italiano. Queste aziende sono consapevoli dell’importanza di restituire al territorio parte di ciò che hanno ricevuto e di contribuire al benessere delle comunità locali.

L’impegno delle aziende del settore salumi non si limita solo alla produzione di prodotti di qualità, ma si estende anche alla promozione della sostenibilità. Grazie alle iniziative promosse dall’Ivsi e agli accordi con il Banco Alimentare e Regusto, le aziende possono misurare e migliorare il proprio impatto ambientale, economico e sociale.

In conclusione, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani si impegna a promuovere la sostenibilità nel settore alimentare e a supportare le aziende associate nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Grazie a corsi di formazione e strumenti di misurazione, l’Ivsi contribuisce a migliorare il profilo delle aziende e a valorizzare il territorio italiano.

