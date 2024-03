Maltempo a Milano: Persistono Temporali e Piogge nonostante il Calo del Vento

Condizioni Meteo Avverse a Milano

La situazione meteorologica in Lombardia, soprattutto a Milano, continua a essere critica con le persistenti piogge e temporali, nonostante una riduzione dell’intensità del vento rispetto alla sera precedente. Le autorità mantengono sotto controllo la situazione dei fiumi Seveso e Lambro, pur rimanendo in vigore l’allerta gialla emessa alle 18 di ieri, che avverte sul rischio idrogeologico, temporali e venti forti in tutta la regione.

Interventi dei Vigili del Fuoco a Milano

Nell’arco della notte, i Vigili del Fuoco hanno effettuato ben 74 interventi nella città di Milano, principalmente per rimuovere alberi e rami caduti, riparare impalcature danneggiate e gestire allagamenti, senza fortunatamente segnalare coinvolgimento di persone. In particolare, la zona di piazza Frattini ha risentito dei danni causati dal vento, che ha danneggiato le transenne del cantiere della M4, e due sottopassi sono stati temporaneamente chiusi e riaperti successivamente.

Assenza di Interventi da parte del 118

Nonostante le avverse condizioni climatiche, non sono stati necessari interventi da parte del servizio sanitario di emergenza 118, segno che non vi sono stati incidenti di rilevanza tale da richiedere assistenza medica immediata.

Rischi e Prospettive

Le previsioni indicano che il maltempo continuerà a interessare la Lombardia anche nelle prossime ore, con previsioni sfavorevoli che potrebbero prolungare le difficili condizioni meteorologiche fino alla giornata successiva, imponendo cautela e monitoraggio costante della situazione.

