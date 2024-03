Maltempo a Varese: Famiglia evacuata a causa di una voragine

Una notte di maltempo estremo ha scosso la provincia di Varese, portando con sé eventi drammatici che hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco in numerose occasioni. Tuttavia, tra gli episodi più gravi, spicca quanto accaduto in via Rovera a Gavirate, dove la furia della natura ha causato il cedimento del manto stradale, aprendo una voragine dalle dimensioni impressionanti: cinque metri di larghezza e sei metri di profondità.

L’intervento coraggioso delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, affiancati dai vigili del fuoco volontari di Laveno e dalla Protezione Civile: un coordinamento puntuale e decisivo per gestire la situazione critica. La gravità dell’accaduto ha richiesto il supporto del vicesindaco di Gavirate, Massimo Parola, il quale ha seguito da vicino le operazioni di soccorso.

Evacuazione in extremis: una famiglia al sicuro

La voragine, minacciosa e imponente, si è manifestata a soli due metri di distanza da un’abitazione, mettendo in pericolo la vita degli abitanti. Anziani genitori e la loro figlia sono stati prontamente evacuati per motivi precauzionali e trasferiti presso la casa parrocchiale, al fine di garantire la loro incolumità. Al momento, è in corso un’attenta valutazione sull’agibilità dell’edificio e sulla necessità di chiudere la strada per evitare ulteriori rischi per la comunità.

Riflessione finale

In situazioni di emergenza come quella vissuta a Gavirate, emergono la solidarietà e il coraggio della comunità locale, pronta a fronteggiare insieme le avversità che la natura può scatenare. È in momenti di difficoltà che l’essenza umana si manifesta in tutto il suo splendore, attraverso gesti di altruismo e prontezza d’animo. La sicurezza dei cittadini resta al centro delle priorità, e la prontezza con cui le autorità locali hanno agito in questa vicenda ne è una testimonianza tangibile.