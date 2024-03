Maltempo nel nord Italia: Emergenza per frane, neve e piogge

Una violenta ondata di maltempo ha colpito principalmente il nord Italia, portando a frane, strade interrotte e forti piogge. Le regioni più colpite sono state Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, con situazioni di emergenza in diverse aree.

Scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere

Sei scialpinisti sono dispersi sulle Alpi svizzere dal sabato. Le operazioni di ricerca sono in corso lungo l’itinerario Zermatt-Arolla. Il gruppo, composto da persone con età comprese tra i 21 e i 58 anni, è stato segnalato disperso nella zona della Tete Blanche a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Disagi in Liguria: frane e strade chiuse

In Italia, il versante ovest è stato particolarmente colpito, con situazioni di emergenza in Liguria. La pioggia ha causato smottamenti, allagamenti e interruzioni della viabilità, con numerose persone rimaste isolate in diverse aree come Molini di Triora e Sanremo.

Difficoltà in Piemonte a causa della neve

Anche in Piemonte, una trentina di strade sono state chiuse per il rischio valanghe, con traffico veicolare interrotto in varie zone della regione. I disagi sono stati accentuati dalle intense nevicate e da black-out che hanno interessato alcune aree. Le misure precauzionali sono state adottate per garantire la sicurezza dei cittadini.

Situazione critica in Valle d’Aosta e intervento del governo

Anche in Valle d’Aosta si sono verificati problemi a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con la chiusura di strade regionali e evacuazioni di turisti. I sindaci hanno invitato la cittadinanza a rimanere in casa per limitare gli spostamenti. Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha assicurato il supporto del governo per le zone colpite.

Effetti del maltempo in Lombardia e altre regioni

Anche in Lombardia, la situazione è stata difficile a causa del vento e delle precipitazioni, con numerosi interventi dei Vigili del fuoco. A Brescia, un ponteggio è crollato sull’area archeologica del Foro romano, mentre a Milano è stata attivata l’allerta gialla a causa delle piogge abbondanti. Nel Mantovano, una tromba d’aria ha danneggiato alcune abitazioni.

Allerta a Venezia e disagi in Emilia-Romagna e Toscana

A Venezia, il sistema Mose è stato attivato a causa dell’acqua alta nella laguna interna. In Emilia-Romagna e in Toscana sono state disposte misure di allerta per possibili frane e allagamenti, con disagi anche a Roma e Bari a causa del maltempo.

Crollo di un muro a Trastevere e difficoltà di collegamento marittimo

A Trastevere, a Roma, un muro di tufo è crollato su auto in sosta senza causare feriti. Nel golfo di Napoli, le avverse condizioni meteo marine hanno reso difficili i collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida, con corse sospese e soppresse a causa del vento forte e del mare agitato.